São Paulo e outras regiões do Estado devem continuar sob condições favoráveis à chuva forte ao longo desta semana, após o temporal que provocou alagamentos, desabamentos e outros transtornos no último domingo. A previsão indica que um corredor de umidade manterá as condições para pancadas frequentes, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Entre esta segunda-feira, 23, e domingo, 29, os acumulados de chuva podem chegar de 100 a 150 milímetros em diferentes áreas paulistas. A estimativa inclui a capital, a Grande São Paulo, o litoral, os vales do Paraíba e do Ribeira, além de áreas do centro e do norte do Estado.

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De acordo com a Climatempo, a combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas. A circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera contribui para organizar um corredor de umidade sobre a região central do País, que também influencia o centro-sul do Sudeste.

A passagem de uma frente fria pela costa de São Paulo e do Rio de Janeiro, entre quarta-feira, 25, e sexta-feira, 27, deve contribuir para manter a umidade concentrada sobre o Sudeste. Com isso, áreas próximas ao litoral e o leste paulista, incluindo a capital e a Grande São Paulo, podem ter períodos mais prolongados de céu nublado e chuva no fim da semana. A mudança também deve provocar queda nas temperaturas, que tendem a ficar mais amenas.

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Apesar da previsão de chuva frequente, o Estado ainda deve ter períodos de sol e sensação de abafamento durante boa parte da semana. As pancadas podem ocorrer em diferentes momentos do dia e ganhar intensidade em alguns períodos.

A chuva forte em pouco tempo pode provocar enxurradas, alagamentos em áreas urbanas e elevação rápida do nível de rios e córregos. Também há possibilidade de descargas elétricas, queda de granizo e rajadas de vento de 60 a 80 km/h, com risco de queda de árvores e galhos.

A previsão considera o período até domingo, 29. A distribuição e a intensidade das chuvas podem variar de uma região para outra, e os volumes estimados ainda podem sofrer alterações.