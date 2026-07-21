São Paulo retorna ao grupo das 100 melhores cidades do mundo para estudantes, diz ranking

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A cidade de São Paulo aparece entre as 100 melhores cidades para estudantes no mundo em 2027, apontou nesta terça-feira, 21, a nova edição do ranking feito pela empresa especializada em análises do ensino superior Quacquarelli Symonds (QS).

A capital paulista subiu uma posição e ficou em 100º lugar, empatada com a britânica Brighton. São Paulo teve uma pontuação geral de 60,2 pontos considerando os cinco critérios adotados.

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- Opinião dos alunos: 29,9 pontos; 131ª na classificação geral do critério;

- Composição do corpo discente: 40,1 pontos; 135ª na classificação geral do critério;

- Atividade das empresas empregadoras: 73,9 pontos; 42ª na classificação geral do critério;

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- Atratividade: 39,4 pontos; 132ª na classificação geral do critério;

- Acessibilidade financeira: 60,6 pontos; 46ª na classificação geral do critério.

A QS destaca que São Paulo possui várias universidades presentes no ranking da empresa das melhores instituições de ensino, como USP, Unesp, Unifesp e PUC-SP. Também afirma que a cidade é a capital cultural e financeira do Brasil e possui uma generosa variedade de universidades de nível internacional; por isso, está firme no centro do mundo acadêmico brasileiro.

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"Seus dois maiores pontos fortes como destino de estudos são sua posição de destaque na economia latino-americana, com muitas oportunidades de emprego para graduados, e seu custo de vida acessível em comparação com outras cidades universitárias", afirma a QS.

A empresa ainda menciona que São Paulo é uma cidade global, tem muitas opções culturais de museus e vida noturna, é etnicamente diversa por ter recebido imigrantes de muitos lugares do mundo e ainda possui uma culinária rica, citando o Mercado Municipal.

Os dois primeiros lugares do ranking são ocupados por cidades asiáticas: Seul, na Coreia do Sul, lidera, seguida por Tóquio, no Japão. Na sequência, aparecem Londres, no Reino Unido, Melbourne, na Austrália, e Munique, na Alemanha, empatada com Sydney, outra australiana. Quatro cidades europeias fecham o top-10: Paris (França), Berlim (Alemanha), Viena (Áustria) e Zurique (Suíça).