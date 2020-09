São Paulo registra 628.415 casos confirmados e 25.151 óbitos pela covid-19 - TNOnline

Continua após publicidade

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o Estado registrou até o momento 628.415 casos confirmados da covid-19 e 25.151 óbitos pela doença.

Segundo o secretário, houve um aumento de 5% no número de óbitos na última semana em relação ao período anterior. "Isso é resultado da maior taxa de internações que aconteceu há duas semanas", afirmou. De acordo com Gorinchteyn, o número de internações caiu 7% no interior e 6% na capital na mesma comparação, o que deverá ter resultado na diminuição do número de óbitos em uma ou duas semanas.