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O Estado de São Paulo recebeu mil doses da vacina contra a mpox enviadas pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), a distribuição começa na segunda-feira, 23, com 600 doses destinadas à capital.

As demais serão encaminhadas aos Grupos de Vigilância Epidemiológica, responsáveis pelo repasse aos municípios.

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A divisão considera a população elegível para a vacinação e o cenário epidemiológico de cada região.

Quem pode receber a vacina?

Segundo a secretaria, a vacinação segue os critérios do Programa Nacional de Imunizações e contempla:

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- Pessoas que vivem com HIV/Aids e apresentam maior comprometimento do sistema imunológico;

- Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV, a PrEP;

- Profissionais de laboratório com exposição ao vírus;

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- Pessoas que tiveram contato de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados, após avaliação dos serviços de saúde.

Quem pertence a esses grupos deve procurar a unidade de saúde de referência para verificar a elegibilidade e receber orientação sobre onde se vacinar.

Quais são os sintomas da mpox?

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Causada pelo vírus MPXV, a doença pode provocar lesões na pele, acompanhadas ou não de febre, fraqueza, ínguas, dores musculares e dor de cabeça.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato próximo com lesões e mucosas de pessoas infectadas. Objetos recentemente contaminados também podem transmitir o vírus.

Diante de sintomas suspeitos, a orientação é procurar atendimento. Para reduzir a transmissão, a secretaria recomenda evitar contato íntimo com pessoas com lesões, manter a higiene das mãos e não compartilhar objetos pessoais.

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Em caso de suspeita ou confirmação, o isolamento deve seguir a orientação da equipe de saúde.

Vacinação ocorre em meio ao avanço de uma linhagem do vírus

Como mostrou o Pulsa, especialistas acompanham o aumento da circulação do clado Ib, uma linhagem do vírus da mpox, no Brasil.

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Embora tenha sido associado a quadros mais graves em países africanos, esse comportamento não se reproduz necessariamente em outros locais. "Os dados disponíveis mostram que ambos podem provocar quadros graves, especialmente em pessoas imunossuprimidas", explicou Igor Marinho, infectologista dos Hospitais São Camilo de São Paulo, ao comparar os clados Ib e Iib.

O Ministério da Saúde também anunciou a aquisição de 25 mil doses para reforçar o estoque estratégico nacional. A negociação ocorreu em um cenário de escassez mundial do imunizante, produzido pela empresa dinamarquesa Bavarian Nordic.