São Paulo permanece em alerta para fortes chuvas; número de mortes sobe para cinco no Estado

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Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para fortes chuvas entre esta segunda-feira, 21, e a quarta-feira, 23. Conforme o órgão estadual, instabilidades devem se intensificar a partir de terça-feira, 22, com acumulados de até 90 milímetros em algumas regiões.

No domingo, 20, foi localizado o corpo de um homem que estava desaparecido desde 12 de setembro durante enchente em Jandira, na região metropolitana de São Paulo. Com a confirmação, o número de mortos após as chuvas que atingiram o Estado paulista no começo do mês subiu para cinco.

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Número de mortos desde 11 de setembro no Estado de SP:

- Jandira: 2 mortes (13 e 20 de setembro);

- Itaquaquecetuba: 1 morte (13 de setembro);

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- São Bernardo do Campo: 1 morte (14 de setembro);

- Embú-Guaçu: 1 morte (17 de setembro).

Alerta para chuvas com acumulados de até 90 milímetros:

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Nesta segunda-feira, a atuação de um sistema meteorológico deve favorecer pancadas de chuva de intensidade moderada, principalmente nas faixas sul, central e leste do Estado.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a partir de terça-feira, 22, as instabilidades devem ganhar intensidade e abrangência, com previsão de chuvas mais fortes e generalizadas na terça e na quarta-feira, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de queda pontual e isolada de granizo.

Na Baixada Santista, no Litoral Norte, na capital e na região metropolitana, os acumulados previstos variam entre 70 e 90 milímetros. Já na Serra da Mantiqueira e nas regiões de São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Registro, Itapeva, Marília, Bauru, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, são esperados volumes entre 50 e 70 milímetros.

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Conforme a Meteoblue, na cidade de São Paulo, a expectativa é chuvas fortes principalmente entre terça e quarta, quando as temperaturas também devem sofrer declínio. A máxima, porém, volta a subir novamente na sexta-feira, 24.

Variação de temperatura na cidade de SP, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 17ºC e 29ºC;

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- Terça-feira: entre 15ºC e 22ºC;

- Quarta-feira: entre 13ºC e 15ºC;

- Quinta-feira: entre 13ºC e 17ºC;

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- Sexta-feira: entre 16ºC e 24ºC.

Orientações:

- Acompanhe os alertas oficiais: fique atento às atualizações meteorológicas e às orientações da Defesa Civil durante todo o período de instabilidade;

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- Evite áreas de risco: mantenha distância de encostas, margens de rios e locais sujeitos a alagamentos e enxurradas, especialmente durante chuvas intensas;

- Não atravesse áreas inundadas: nunca tente atravessar ruas, pontes ou trechos alagados, a pé ou de veículo, mesmo que a água pareça rasa;

- Proteja-se durante tempestades: procure abrigo em local seguro, longe de árvores, postes e estruturas vulneráveis;

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- Observe sinais de perigo: rachaduras no solo ou nas paredes, estalos, inclinação de árvores ou postes e movimentação de terra podem indicar risco de deslizamento. Afaste-se imediatamente e procure um local seguro;

- Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.