São Paulo permanece em alerta para baixas temperaturas; veja até quando

A cidade de São Paulo permanece com baixas temperaturas ao menos até o próximo domingo, 24, de acordo com a Meteoblue. Também há risco de fortes chuvas nesta segunda-feira, 18.

No sábado, 16, a Defesa Civil de São Paulo também fez um alerta para as mudanças nas condições do tempo em todo o Estado de São Paulo até segunda-feira, 18. A previsão já indicava aumento de precipitações, temporais isolados e queda nas temperaturas.

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De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a combinação de instabilidades de um sistema de baixa pressão atmosférica, associada a uma frente fria no litoral paulista entre o domingo, 17, e esta segunda-feira, deve provocar elevados volumes de chuva, principalmente na faixa litorânea do Estado.

"No decorrer desta próxima semana, as temperaturas entram em declínio, provocando sensação de frio. Os dias serão marcados por baixa amplitude térmica", acrescenta o órgão municipal.

Na terça-feira, 19, as condições do tempo ainda permanecem instáveis, com muitas nuvens e pancadas de chuva isolada, com baixo potencial para a formação de alagamentos.

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Entre terça-feira e sábado, 23, conforme a Meteoblue, também há alerta para chuvas, sendo mais intensas na terça e no sábado, 23.

Veja a variação de temperatura para os próximos dias:

- Segunda-feira: entre 16ºC e 18ºC;

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- Terça-feira: entre 15ºC e 17ºC;

- Quarta-feira: entre 15ºC e 19ºC;

- Quinta-feira: entre 12ºC e 15ºC;

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- Sexta-feira: entre 12ºC e 16ºC;

- Sábado: entre 14ºC e 18ºC;

- Domingo: entre 16ºC e 19ºC.