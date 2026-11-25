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A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo anunciou o encerramento do surto de sarampo após 12 semanas sem novas infecções ligadas às cadeias de transmissão identificadas. O último paciente confirmado apresentou sintomas em 28 de agosto.

Em 2026, foram registrados 41 casos da doença no Estado: 37 na capital, dois em São Bernardo do Campo, um em Guarulhos e um em Santo André. Segundo a secretaria, todos os pacientes se recuperaram.

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Ainda de acordo com a pasta, o trabalho de vigilância continua, com investigação de suspeitas e acompanhamento de contatos. "É fundamental manter a vigilância e ampliar a adesão à vacinação", afirma Tatiana Lang D'Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, em nota à imprensa.

Em setembro, a cobertura da primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, chegou a 96,90% no Estado, acima da meta de 95%. A segunda dose, porém, permanece abaixo do ideal, com cobertura de 84,85%.

Quem deve se vacinar?

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A vacina tríplice viral está disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde e é aplicada da seguinte forma:

- Crianças: primeira dose aos 12 meses e segunda dose aos 15 meses.

- Pessoas de 15 meses até 29 anos: devem ter duas doses comprovadas, com intervalo mínimo de 30 dias.

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- Pessoas de 30 a 59 anos: devem ter pelo menos uma dose comprovada.

- Trabalhadores da saúde: precisam ter duas doses comprovadas, independentemente da idade.

Quem não possui o esquema completo, não se lembra de ter tomado a vacina ou perdeu a caderneta deve buscar o serviço de saúde para avaliar a situação e atualizar a vacinação.