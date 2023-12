São Paulo deve ter temperaturas elevadas até a terça-feira

Para quem gosta de calor, a expectativa é de que as temperaturas devem permanecer elevadas até a próxima terça-feira, 26, ou seja, na segunda-feira, 25, dia em que é celebrado o Natal, o dia promete ser bastante quente, com os termômetros variando entre 21 ºC e 31 ºC e baixa possibilidade de chuva na cidade de São Paulo, de acordo com informações da empresa de meteorologia Meteoblue. Depois das fortes chuvas que causaram mortes e danos no Estado paulista, além de alagamentos e queda de árvores na capital paulista, o domingo, 24, véspera do Natal, começou com poucas nuvens, o que favorece a rápida elevação das temperaturas. "As pancadas de chuva ocorrem de forma isolada desde o início da tarde com intensidade de moderada à forte em alguns momentos, elevando o potencial para a formação de alagamentos. Entretanto, nas horas próximas à ceia de Natal, não há previsão de chuva significativa, apenas aumento da nebulosidade", afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Na segunda-feira, no dia de Natal, o cenário atmosférico permanece instável e com condições para temporais no decorrer do dia, acrescenta o órgão municipal. Depois de sábado, 23, a maior incidência de chuva na capital paulista está prevista para terça-feira, segundo estimativas da empresa de meteorologia Meteoblue, embora nos outros dias também possa chover. Na quarta-feira, 27, a temperatura deve cair na cidade de São Paulo, permanecendo entre 18 ºC e 23 ºC. As temperaturas previstas são as seguintes: - Domingo: entre 21 ºC e 29 ºC; - Segunda-feira: entre 21 ºC e 32 ºC; - Terça-feira: entre 19 ºC e 28 ºC; - Quarta-feira: entre 18 ºC e 23 ºC.

No Guarujá, de acordo com a Meteoblue, as temperaturas devem permanecer na casa dos 30 ºC pelo menos até terça-feira. Durante o Natal, os termômetros variam entre 23 ºC e 31 ºC, com baixa possibilidade de chuva. O mesmo cenário está previsto para Praia Grande, onde a máxima deve ser de 31 ºC. Em Riviera de São Lourenço, os termômetros devem variar entre 24 ºC e 33 ºC, com sol e aumento de nuvens pela manhã. Conforme a Climatempo, há possibilidade de chuva no período da tarde. Para Ubatuba, a situação será semelhante, com as temperaturas oscilando entre 22 ºC e 34 ºC.