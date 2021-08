Da Redação

São Paulo confirma volta de público aos estádios

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (16) confirmou que os estádios de São Paulo poderão receber público a partir do dia 1º de novembro. O governador não deu detalhes de como será a operação dos estádios na reabertura:

– O futebol terá também o seu protocolo. Com a liberação dos estádios em São Paulo a partir do dia 1° de novembro, com protocolos, assim como a F1, para garantir a volta gradual e segura das torcidas aos estádios de futebol. Oportunamente divulgaremos isso em conjunto com a FPF (Federação Paulista de Futebol) e a CBF – disse Doria.

Os estádios estão fechados para público desde março do ano passado. Na última semana, a CBF divulgou um protocolo para a retomada, com obrigatoriedade de vacina ou teste negativo para Covid-19, que será aplicado nas cidades em que a presença de torcedores estiver autorizada.

O governador paulista informou que para o GP São Paulo será exigido comprovante de vacinação. No estado, segundo o Governo, 91,6% da população adulta já recebeu a primeira dose, enquanto 28,2% já tem imunização completa.

Recentemente, os clubes paulistas se manifestaram em conjunto contra uma decisão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) que autorizou a presença de público em jogos do Flamengo em cidades onde há autorização – os cariocas já jogaram diante de torcedores recentemente, na Libertadores, contra o Defensa y Justicia, em Brasília.

Os clubes têm defendido a volta do público aos estádios, desde que isso seja concedido a todas as equipes ao mesmo tempo.

Com informações: Globo Esporte