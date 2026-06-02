São Paulo confirma o 10º caso de febre amarela neste ano; seis pessoas morreram

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou um novo caso de febre amarela em humanos, o 10º registrado em 2026. Do total de casos confirmados no Estado, seis evoluíram para óbito.

O caso divulgado nesta terça-feira, 2, foi registrado em Lençóis Paulista, na região de Bauru. O paciente era um homem de 54 anos, sem histórico de vacinação, que morreu em decorrência da doença.

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Os demais registros ocorreram no Vale do Paraíba, onde oito pacientes contraíram o vírus e cinco faleceram; e na região de Sorocaba, em que o paciente se recuperou.

Segundo a SES-SP, nenhum dos pacientes possuía histórico de vacinação contra a doença. Todas as vítimas eram homens e tinham entre 38 e 64 anos de idade.

Vacinação

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Diante dos registros em humanos, o governo reforçou a campanha de imunização contra a doença, especialmente para pessoas que pretendem viajar para áreas de risco e para moradores de locais com circulação do vírus, como Santo André - na última quarta-feira, 27, o Estado confirmou o primeiro caso de febre amarela em macaco na cidade do ABC paulista.

A vacina é gratuita e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A aplicação começa com uma dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos. A partir dos 5 anos, quem não se vacinou ou não tem comprovante deve receber uma dose única.

Quem foi imunizado com a dose fracionada em 2018, quando houve um surto da doença, deve ir a uma UBS para conferir se há necessidade de receber uma dose de reforço.

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Como a doença é transmitida?

A febre amarela é uma doença infecciosa transmitida por mosquitos infectados e possui dois ciclos de transmissão, o silvestre e o urbano.

No ciclo silvestre, os macacos são os principais hospedeiros e os vetores são mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes. Já no ciclo urbano, a transmissão ocorre pelo mosquito Aedes aegypti.

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A presença do vírus em macacos, como registrado em Santo André, indica a circulação de vetores infectados em áreas de mata: não há transmissão direta de macacos para humanos e nem entre humanos. A febre amarela é transmitida exclusivamente por mosquitos infectados.

Em 2025, São Paulo registrou 57 casos de febre amarela em humanos, com 35 óbitos.

Sintomas da febre amarela

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Entre os sintomas iniciais da doença estão febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo e nas costas, náuseas, vômitos e fraqueza.

Nos casos mais graves, os pacientes podem apresentar hemorragias, insuficiência de múltiplos órgãos e icterícia - condição caracterizada pela coloração amarelada da pele e dos olhos.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 15% das pessoas infectadas podem evoluir para formas graves da doença. Destas, entre 20% e 50% podem morrer.