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São Paulo amanhece com chuva nesta sexta-feira; temporal persiste no fim de semana

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A cidade de São Paulo amanheceu nesta sexta-feira, 6, chuvosa e com tempo nublado. O decorrer do dia segue sem previsão de chuvas significativas. Já para o fim de semana, a Meteoblue indica a possibilidade de precipitações mais fortes.

A passagem de duas frentes frias pelo litoral paulista influencia para a incidência de chuvas com intensidade moderada a forte, rajadas de vento, com posterior queda da temperatura a partir do domingo, 8.

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No sábado, 7, os sistemas provocam pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com trovoadas, raios e ventos de rajadas superiores aos 60km/h.

O dia, porém, ainda permanece com temperatura em elevação.

Para domingo, há expectativa de mais fortes chuvas, além da queda dos termômetros.

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Veja a variação de temperaturas para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Sexta-feira: entre 19ºC e 24ºC;

- Sábado: entre 20ºC e 30ºC;

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- Domingo: entre 14ºC e 21ºC;

- Segunda-feira: entre 13ºC e 17ºC.

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CLIMA/SÃO PAULO/CHUVA/PREVISÃO
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