São Paulo amanhece com baixas temperaturas nesta segunda; veja até quando
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A cidade de São Paulo começou a semana com muita nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 14,2°C durante a madrugada desta segunda-feira, 4. A expectativa é que nos próximos dias a temperatura volte a subir, mas volte a cair bastante até o próximo fim de semana.
No decorrer do dia o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 26°C e índices de umidade acima dos 55%.
"Entre o meio da tarde e o início da noite a nebulosidade volta a aumentar, porém há condição apenas para chuvas rápidas e muito isoladas", acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.
Expectativa para os próximos dias
No decorrer da semana, o sol volta a predominar, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas no decorrer da semana.
Conforme o CGE, a terça-feira, 5, deve começar com muita nebulosidade e formação de neblina, mas o sol retorna entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia.
Na quarta-feira, 6, o sol predomina e também favorece a elevação dos termômetros. No fim da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.
Chuva e frio em São Paulo
Segundo a Meteoblue, no sábado, 9, deve chover forte, e a máxima não passará de 25ºC.
Para domingo, 10, dia das mães, os termômetros devem cair bastante, com variação prevista entre 13ºC e 17ºC. Não há expectativa de chuva, até o momento.
Segunda-feira: entre 15ºC e 23ºC;
Terça-feira: entre 17ºC e 27ºC;
Quarta-feira: entre 19ºC e 28ºC;
Quinta-feira: entre 17ºC e 28ºC;
Sexta-feira: entre 20ºC e 28ºC;
sábado: entre 16ºC e 25ºC;
Domingo: entre 13ºC e 17ºC.