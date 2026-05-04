TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

São Paulo amanhece com baixas temperaturas nesta segunda; veja até quando

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 12:14:00 Editado em 04.05.2026, 12:24:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A cidade de São Paulo começou a semana com muita nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 14,2°C durante a madrugada desta segunda-feira, 4. A expectativa é que nos próximos dias a temperatura volte a subir, mas volte a cair bastante até o próximo fim de semana.

No decorrer do dia o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 26°C e índices de umidade acima dos 55%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Entre o meio da tarde e o início da noite a nebulosidade volta a aumentar, porém há condição apenas para chuvas rápidas e muito isoladas", acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Expectativa para os próximos dias

No decorrer da semana, o sol volta a predominar, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas no decorrer da semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o CGE, a terça-feira, 5, deve começar com muita nebulosidade e formação de neblina, mas o sol retorna entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia.

Na quarta-feira, 6, o sol predomina e também favorece a elevação dos termômetros. No fim da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

Chuva e frio em São Paulo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Meteoblue, no sábado, 9, deve chover forte, e a máxima não passará de 25ºC.

Para domingo, 10, dia das mães, os termômetros devem cair bastante, com variação prevista entre 13ºC e 17ºC. Não há expectativa de chuva, até o momento.

Segunda-feira: entre 15ºC e 23ºC;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Terça-feira: entre 17ºC e 27ºC;

Quarta-feira: entre 19ºC e 28ºC;

Quinta-feira: entre 17ºC e 28ºC;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sexta-feira: entre 20ºC e 28ºC;

sábado: entre 16ºC e 25ºC;

Domingo: entre 13ºC e 17ºC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CLIMA/SP/OUTONO/BAIXAS TEMPERATURAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV