São Gonçalo, no Rio, tem pelo menos 1 morto e 3 desaparecidos por causa de chuvas

Pelo menos uma pessoa morreu e outras três estão desaparecidas devido a desabamentos provocados pelas fortes chuvas que caem em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, desde o fim de semana. A cidade, que é segunda mais populosa do Estado, com cerca de 1 milhão de habitantes, já registrou nove deslizamentos de terra e mais de 30 casos de inundações e alagamentos.

Em um dos episódios, no bairro do Engenho Pequeno, uma mulher de 52 anos morreu soterrada após a casa onde morava desabar na segunda-feira, 13.

Próximo dali, um casal e uma filha pequena estavam sendo procurados pelos bombeiros nesta terça, 14. A residência onde moravam foi atingida pelo deslizamento de um morro, mas não há certeza de que a família estava no local no momento do ocorrido.

O Estado do Rio tem sido atingido por fortes chuvas nos últimos dias, em geral entre o fim da tarde e o início da noite, há pelo menos uma semana.

Na capital, sirenes da Defesa Civil foram acionadas na noite da segunda-feira no Morro da Mangueira e em Vila Isabel. Houve desabamento de estruturas de alvenaria em bairros da zona norte e zona sul, mas sem feridos.

Petrópolis

Em Petrópolis, na região serrana, a Defesa Civil tem emitido alertas sobre riscos de temporais quase diariamente. Na segunda, o órgão atendeu a quatro ocorrências - uma de deslizamento, duas de avaliação de risco de queda de estrutura de casa e ponte, e outra sobre interrupção numa via. Ninguém ficou ferido.

Em fevereiro do ano passado, 235 pessoas morreram após um temporal na cidade provocar deslizamentos em diferentes pontos do município.