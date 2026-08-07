Santos tem ventos de 109 km/h e lidera registro de rajadas em São Paulo; veja ranking

A cidade de Santos, no litoral paulista, registrou rajadas de vento de 109 km/h nesta sexta-feira, 7, o maior índice entre os municípios do Estado de São Paulo na relação atualizada até às 13h40. Itanhaém aparece em seguida, com 97 km/h. Os fortes ventos ocorrem em meio ao avanço de uma frente fria pela região associada à formação de um ciclone na região Sul do País.

Outras cidades também tiveram rajadas expressivas. Em Ubatuba, os ventos chegaram a 74,5 km/h, enquanto Presidente Prudente registrou 70,4 km/h. Em Areias, o índice foi de 68 km/h e, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, chegou a 66,9 km/h.

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No litoral, além de Santos, Itanhaém e Ubatuba, foram registradas rajadas de 64 km/h em São Sebastião, 56,5 km/h em Ilhabela e 54,1 km/h em Caraguatatuba.

Em Santos, a estação meteorológica da Praticagem registrou os ventos de 109 km/h às 6h39. Por volta das 9h, a velocidade havia caído para 75 km/h.

As condições meteorológicas também afetaram a operação do Porto de Santos. A Capitania dos Portos fechou o canal para navegação por volta das 6h45. A navegação foi liberada às 8h20. Pelo menos cinco cidades do litoral paulista suspenderam as aulas na rede pública nesta sexta-feira.

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A Defesa Civil de São Paulo informou que o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) prevê ventos de até 100 km/h no Estado ao longo do dia, acompanhados de chuvas moderadas.

Segundo a Climatempo, na capital paulista, as rajadas podem chegar a 80 km/h. Para o litoral paulista, a Serra do Mar e o Vale do Paraíba, a previsão é de ventos entre 90 km/h e 110 km/h.

Veja as maiores rajadas registradas no Estado até às 13h40

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Santos: 109 km/h

Itanhaém: 97 km/h

Ubatuba: 74,5 km/h

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Presidente Prudente: 70,4 km/h

Areias: 68 km/h

São Caetano do Sul: 66,9 km/h

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São Miguel Arcanjo: 65,2 km/h

Piraju: 64,4 km/h

São Sebastião: 64 km/h

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São Roque: 63,3 km/h

Ilhabela: 56,5 km/h

Caraguatatuba: 54,1 km/h