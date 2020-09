Santos anuncia demissão do português Jesualdo Ferreira - TNOnline

Continua após publicidade

O Santos anunciou na tarde desta quarta (5) a demissão do técnico português Jesualdo Ferreira do comando de sua equipe de futebol profissional.

“A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jesualdo Ferreira não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece o extremo profissionalismo do técnico durante o tempo em que esteve no comando do Peixe e deseja sorte na continuidade de sua carreira”, diz a nota divulgada pela equipe paulista.

A demissão do treinador de 74 anos acontece após a eliminação do Santos do Campeonato Paulista, ainda nas quartas de final da competição, quando foi superado pela Ponte Preta.

Desde o retorno das competições, após a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), a equipe da Vila Belmiro não venceu. Foram duas derrotas (Novo Horizontino e Ponte Preta) e um empate (Santo André), todos pelo Paulista.

Agora, o Santos corre para buscar um substituto para o português, pois tem estreia marcada no Campeonato Brasileiro já no próximo domingo (9) a partir das 16h (horário de Brasília).