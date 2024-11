Santo Sudário: o pano com a marca de Jesus é real?

Um lençol de linho controverso é apresentado como o material usado para envolver o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. O artefato, nomeado como Santo Sudário de Turim, no entanto, divide opiniões há muito tempo. A existência do Santo Sudário foi registrada pela primeira vez no ano de 1359, quando estava na posse do famoso cavaleiro Geoffroi de Charny, o senhor de Lirey. Foi denunciado como fraude pelo Bispo de Troyes quando exibido pela primeira vez e tem sido um tópico de disputa há séculos.

A veracidade do artefato voltou a ser debatida agora, em 2024, após especialistas submeterem o sudário a novas técnicas de raio-x. O procedimento apontou que o item realmente foi feito há cerca de 2.000 anos, na época de Jesus.

Antes de 1354, não havia nenhum registro oficial documentando de onde veio o Santo Sudário. No entanto, sabe-se que havia um valioso pano de sepultamento de propriedade de imperadores bizantinos que desapareceu durante o Saque de Constantinopla em 1204. Poderia ser o mesmo tecido, que ficou conhecido como a mortalha que envolveu Jesus Cristo em sua morte?

Independentemente disso, o Santo Sudário apareceu oficialmente pela primeira vez na posse de Geoffroi de Charnay, um Cavaleiro Templário que se juntou às Cruzadas e foi responsável pela captura de Esmirna em 1344. Charny morreu na Batalha de Poitiers em 1356. Antes de falecer, ele fundou uma igreja colegiada em seu feudo em Lirey, onde se acredita que o Santo Sudário foi guardado.

Não se sabe se houve ou não avistamentos do Sudário nessa época, no entanto, um distintivo de peregrino medieval, representando a imagem na igreja em Lirey, foi descoberto na lama do rio Sena, em Paris, em meados do século XIX.

Declarado fraudulento

O bispo de Troyes, Pierre d'Arcis, declarou em 1390 que o Sudário era falsificado, em um memorando ao antipapa Clemente VII. D'Arcis tinha jurisdição sobre a igreja em Lirey.

Em resposta, o Papa declarou que não era o verdadeiro pano de sepultamento de Cristo. No entanto, ele permitiu que continuasse a ser exibido, com a condição de que fosse um "ícone" religioso, em oposição a uma relíquia verdadeira.

A neta de Geoffroi de Charny, Margaret de Charny, ofereceu-se para guardar o Sudário em seu castelo em 1418, depois que a Guerra dos Cem Anos parecia prestes a chegar em Lirey.

Em 1453, de Charny vendeu o sudário para os duques de Savóia e a peça foi excomungada pelo Papa. Os Savóias governaram partes da atual França, Suíça e Itália, ascendendo mais tarde ao trono italiano.

Para manter a relíquia segura, a Casa de Savóia colocou o Sudário na Sainte-Chapelle, em Chambéry, em 1504, mas em 1532 um incêndio ocorreu e danificou parte do recipiente que continha o tecido.

Hoje, o Sudário ainda carrega os danos de onde o fogo foi extinto, com manchas de água e marcas de queimadura ainda visíveis. A Casa de Savóia levou o Sudário em 1578 para a Catedral de São João Batista em Turim.

Uma apresentação especialmente feita para a relíquia foi realizada no século XVII. Durante uma exibição pública do Sudário na Catedral de João Batista em Turim em 1898, ele foi fotografado pela primeira vez.

O Santo Sudário permaneceu sob os cuidados da Casa de Savóia até o final do século XX, quando, de acordo com os termos do antigo Rei Umberto II da Itália, foi legado à Santa Sé.

Embora tenha sido declarado uma falsificação pelo Antipapa Clemente VII na década de 1300, o debate sobre a autenticidade do Santo Sudário dura séculos.

No século XX, à medida que a pesquisa científica foi avançando, as teorias em favor da autenticidade do Sudário ganharam apoio.

Na década de 1970, um grupo chamado Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim alegou que as manchas eram de sangue real e que as posições das marcas no pano eram consistentes com as de um corpo que havia sido crucificado.

Na década de 1980, um grupo de cientistas datou o Sudário como tendo se originado entre 1260 e 1390, de acordo com sua análise. Em contraste, outro grupo de cientistas alegou que sua pesquisa rastreou sua origem em algum lugar entre os anos 300 e 400 EC.

Em 2018, pesquisadores que trabalhavam com o Sudário empregaram técnicas de análise forense para argumentar que não era possível que as manchas de sangue tivessem vindo de Cristo.

Algumas pessoas argumentam que a autenticidade do Sudário não deve ser debatida, pois ele é feito de linho do Oriente Médio e apresenta uma coroa de espinhos em forma de capacete ao redor da "cabeça" do rosto do homem.

No entanto, devido à datação por carbono realizada em 1988 por três laboratórios distintos, todos os quais consideraram que o Sudário teve origem sete séculos antes, outros ainda dizem que ele não é real.

Os estudos de 1988 usaram análise de datação por radiocarbono em uma parte do Sudário. Isso mede a decadência de um isótopo radioativo de carbono (14C) para fornecer uma estimativa do tempo e da data em que objetos que contêm material portador de carbono foram criados.

No entanto, em uma reviravolta interessante, um novo estudo do Instituto de Cristalografia do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália data o Sudário como muito mais antigo do que isso.

Usando uma técnica de dispersão de raios-x em ângulo amplo (WAXS), oito pequenas amostras do tecido do Sudário foram estudadas sob um raio-x que mediu a idade da celulose do linho.

Com esse método, pequenos detalhes da estrutura do linho e dos padrões de celulose são examinados para identificar a idade de uma peça de tecido.

Com base em parâmetros específicos de envelhecimento (que incluem temperatura e umidade), eles determinaram a temperatura e a umidade em que o Sudário foi mantido por 13 anos antes de chegar à Europa.

Em comparação com amostras de linho semelhantes que datam do primeiro século em Israel, os perfis de dados eram totalmente compatíveis.

O principal autor do estudo, Dr. Liberato De Caro, afirmou que a análise de carbono de 1988 deveria ser descartada, pois as amostras de carbono 14 são "não confiáveis" se os procedimentos corretos de limpeza não forem seguidos quando o espécime estiver sendo datado.

Por enquanto, o debate sobre o Santo Sudário continua. A segurança é rigorosa em torno da relíquia católica, que é periodicamente exposta atrás de um vidro à prova de balas.

A exibição do Santo Sudário continua sendo realizada na Igreja de São João Batista, em Turim, Itália.

Fontes: History; Britannica; e Daily Mail.

