Santa Catarina registra 1ª geada de 2023 em pleno verão; saiba mais

Os campos da Serra estavam com uma fina camada de gelo nesta manhã (05)

Cidades da serra do estado de Santa Catarina amanheceram no frio, com geadas e temperaturas negativas nesta quinta-feira (05), em pleno verão. Com extremos no território catarinense, outros municípios têm previsão de ultrapassar os 25º C.

Conforme informações de meteorologistas, os campos da serra estavam com uma fina camada de gelo nesta manhã (05). A mínima mais baixa foi registrada em Bom Jardim da Serra, com temperatura negativa de -0,5ºC.

A cidade de São Joaquim, por sua vez, registrou 0,0ºC, seguida do município de Painel com 1,9ºC, Urupema com 2,3ºC, Urubici com 4,3ºC e Vargem Bonita com 4,3ºC.

Já em outras cidades de Santa Catarina, a previsão está completamente ao contrário. As temperaturas devem ultrapassar os 25º C, como é o caso de Joinville, com máxima prevista de 26ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital Florianópolis terá mínima de 17ºC e máxima de 25ºC.

“O domínio de um sistema de alta pressão (massa de ar seco) favorece um dia de tempo bom com predomínio de sol e poucas variações de nuvens na maior parte do Sul do Brasil e países vizinhos. Formação de nevoeiros isolados devido o ar frio na baixa troposfera”, explicou Piter Scheuer.

