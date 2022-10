Santa Catarina deve ter frio histórico e até neve em novembro

Da Redação

Começo do mês de novembro pode ser marcado por frio intenso em algumas áreas do estado

O começo de novembro deve ser marcado por frio histórico e previsão de neve em algumas áreas de Santa Catarina, conforme comunicado da Epagri/Ciram emitido nesta segunda-feira (24). Os dias 30 e 31 de outubro devem terminar com temporais e queda de granizo devido a formação e o deslocamento de uma frente fria associada a um ciclone extratropical na costa Sul do Brasil.

No Extremo Oeste e Oeste, os totais de chuva devem ficar mais elevados. Na sequência, uma massa de ar frio de origem polar pode avançar pelo estado e de forma intensa para a época do ano, declinando de forma acentuada as temperaturas já no dia 31 de outubro. Por isso, não se descarta a possibilidade de chuva congelada e neve no Planalto Sul.

Nos dias 2 e 3 de novembro, o ar mais frio e seco deixa o tempo estável em Santa Catarina, trazendo temperaturas próximas de 0°C e negativas, além da condição para formação de geada nas áreas altas que vão do Extremo Oeste ao Planalto.

De acordo com informações da estação meteorológica de São Joaquim (rede do INMet), dentre os 40 anos de registro, a temperatura mais baixa anotada no Estado durante o mês novembro foi de -1,5ºC em 5 de novembro de 1992. Considerando toda a série histórica, desde 1983 foram 18 dias com registro de temperaturas abaixo de 3°C no município no referido mês.

Informações do site ND+.

