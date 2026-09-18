Sandoz obtém aval do Canadá para genérico do Ozempic

A Sandoz informou que recebeu aprovação da autoridade regulatória canadense para sua versão genérica do Ozempic, medicamento blockbuster para diabetes da Novo Nordisk, avançando na estratégia de construir um portfólio de remédios da classe conhecida como GLP-1.

A fabricante suíça de genéricos disse nesta sexta-feira (18) que a Health Canada autorizou a venda de uma versão genérica da semaglutida, princípio ativo do Ozempic e também do medicamento para perda de peso Wegovy, da Novo Nordisk, para o tratamento de pacientes adultos com diabetes tipo 2.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A empresa já havia obtido neste ano aprovação para um produto GLP-1 no Brasil: um genérico de semaglutida chamado Owozy, que a Sandoz pretende comercializar no país em parceria com a Adalvo.

A Sandoz destacou que quase seis milhões de canadenses vivem com diabetes, com o tipo 2 representando a grande maioria dos casos, e estimou que o mercado de GLP-1 no Canadá valha US$ 2,6 bilhões.

A empresa afirmou que não prevê contribuição relevante para os lucros neste ano com eventuais lançamentos de genéricos de semaglutida e que a aprovação no Canadá não altera sua projeção para 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Separadamente, a Sandoz informou ter firmado um acordo de licenciamento, desenvolvimento, fabricação e comercialização com a mAbxience para uma versão genérica do Hemlibra, medicamento para hemofilia da Roche Holding. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.