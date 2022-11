Sanatório se pronuncia sobre guarda que conversou com 'fantasma'; veja

Da Redação

O caso ocorreu no Sanatório Finochietto, em Buenos Aires, na Argentina

Após o vídeo que mostra um guarda conversando com um "fantasma" em um hospital dar o que falar nas redes socias, a instituição de saúde, localizada em Buenos Aires, na Argentina, decidiu se pronunciar e dar sua versão sobre o caso. De acordo com a direção do Sanatório Finochietto, não existe fantasma algum, e muito menos morto. O segurança alega ter avistado o espírito de uma paciente morta.

Guillermo Capuya, diretor de relações-públicas da unidade de saúde, considera o caso "alguma coisa armada", em uma espécie de pegadinha.

Ao jornal argentino La Nación, fontes próximas à investigação interna do episódio deram uma declaração que corrobora com a versão do hospital Sanatório Finochietto. "As imagens são verdadeiras, mas a história não", teria dito um dos investigadores, com base na reconstrução do incidente a partir dos vídeos gravados no sábado (12), data da suposta aparição do fantasma.

Assista:

As imagens mostram a porta principal do sanatório se abrindo e, na sequência, um guarda, que é de uma empresa terceirizada, se levantando. Logo após, ele age como se atendesse uma pessoa, porém, não é possível ver esse alguém através das imagens do circuito de segurança.

"Esse segurança, geralmente, é acompanhado por mais duas pessoas: uma parceira e alguém de admissão. No momento da gravação, a parceira estava realizando outras tarefas, e a pessoa de admissão havia ido ao banheiro, segundo declarou". Essa explicação dada por investigadores, a respeito do trio de funcionários, coincide com os relatos colhidos pela imprensa argentina desde que o caso ganhou repercussão no país.

"A porta se abre sozinha porque está quebrada. Então, a partir daí, gera-se uma história. Não há registro de entrada de nenhuma pessoa a essa hora. Este senhor finge estar escrevendo algo, mas, quando ele vai ao registro, não aparece ninguém", afirmaram as fontes envolvidas na elucidação do caso. Para elas, trata-se de uma "piada de mau gosto muito bem estruturada" para gerar "história fantástica".

Por sua vez, o segurança envolvido no caso enviou um relato escrito para o inquérito, que afirmam haver inconsistências. Por isso, os investigadores são taxativos: "Temos certeza que não é um fenômeno paranormal".

Questionados sobre um possível afastamento do funcionário com base nas descobertas feitas até o momento, eles afirmam aguardar o término da coleta de informações para "não avançar com alguma conclusão que possa comprometer qualquer pessoa", informou o La Nación.

Mais detalhes sobre o caso

O circuito de monitoramento de um hospital registrou imagens fora do comum no último sábado (12), em Buenos Aires, na Argentina. Uma câmera flagrou o segurança do Sanatório Finochietto conversando com um "fantasma". As imagens foram divulgadas nas redes socais e deram o que falar.

Nas imagens, que foram publicadas pelo jornal Clarín, é possível ver o funcionário da unidade de saúde se levantando de uma cadeira, por volta das 3h da manhã, ao perceber que a porta principal do sanatório se abre. Logo em seguida, ele pega uma prancheta e começa a interagir com algo que não aparece nas imagens.

O guarda parece estar conversando naturalmente na gravação, colhendo dados e liberando a passagem para a área de atendimento. Ele ainda pega uma cadeira de rodas e oferece para o ser desconhecido.

Conforme a imprensa local, o homem, que não teve a identidade revelada, trabalha para uma empresa de segurança contratada pelo hospital. Ainda segundo o jornal, ele afirmou que viu uma idosa corpulenta entrar pela porta do sanatório. Ela teria se aproximado e pedido para ir ao quarto 915, no 9º andar do edifício, pois havia esquecido um item de valor no local. Não fica claro no Clarín para quem ele teria feito essas afirmações.

Após atender a suposta visitante, o vigilante ficou preocupado, já que fazia muito tempo que ela não voltava do quarto. Então, ele resolveu acionar outros colegas para ajudá-lo a procurar a senhora. No entanto, o homem ficou assustado quando os outros guardas revelaram a ele que ninguém havia chegado ao 9º andar.

Os guardas foram checar as câmeras de segurança e não identificaram nenhuma mulher idosa no hall de entrada. Em seguida, ao conferirem os dados da mulher, preenchidos em uma ficha pelo guarda em questão, perceberam que as informações correspondiam com as de uma idosa que havia morrido no quarto 915, três horas antes da suposta aparição do espírito.

As informações são do UOL.

