Salatiel Araújo lançará curso de comunicação com Lucimara Parisi

Da Redação

Lucimara Parisi

Atriz, jornalista, diretora e apresentadora de televisão, Lucimara Parisi está presente na história da comunicação no Brasil. Entre os trabalhos de grande sucesso de Lucimara, está o extinto Domingão do Faustão na Rede Globo e o Programa do Ratinho no SBT. Porém mesmo antes da TV, a diretora já era destaque do rádio, inclusive por atuar em produções com nomes como nada menos que Silvio Santos.

Lucimara Parisi fará uma imersão em comunicação no mês de novembro em Alphaville, o evento que tem a finalidade de compartilhar seu conhecimento e orientar profissionais e aspirantes a fama como conseguir entrar no mundo da mídia, também terá participações de convidados, a exemplo do empresário e apresentador Salatiel Araújo. O comunicador é CEO do Doutor TV, empresa produtora de conteúdo de saúde e bem-estar com distribuição em diversas plataformas, inclusive presença frequente na TV, com destaque para o Plantão Doutor TV, que foi veiculado na Record News, nos intervalos dos jornalísticos Fala Brasil, Balanço Geral e Câmera Record. Salatiel Araújo também é idealizador e apresentador do Nomes Notáveis, exibido na TV CARAS.

A imersão com Lucimara Parisi, ainda traz participações importantes como o neurocientista Dr. Igor Duarte, conhecido da imprensa, renomado palestrante, falará sobre neuro motivação, orientações importantes para uma carreira bem-sucedida. E para falar de business na profissão, Lucimara traz Carla Cavalcante, que foi gerente comercial por 12 anos na Jequiti do Grupo Silvio Santos, também passou empresas como LG, Cervejaria Germânia e foi apresentadora de um projeto transmitido pelo Band Litoral, atualmente é diretora de novos negócios na Com Brasil TV, canal de televisão público, presente nas principais operadoras de TV por assinatura em todo país.

O curso tem a produção executiva de Alexandre Vitorino, produção e direção de André Silva, que fez parte da equipe de Lucimara Parisi no SBT.

