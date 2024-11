Saiba quem são as vítimas do acidente com avião que caiu em SP

Cinco pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair durante uma tempestade na última quarta-feira (23), na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. A aeronave havia saído de Florianópolis (SC) e seguia para Belo Horizonte (MG). As vítimas são o piloto, o copiloto e três passageiros.

Entre as vítimas está o comandante do avião Jefferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos; o copiloto Dulcival da Conceição Santos, de 39; a médica Sylvia Rausch Barreto, de 31; o mecânico Joseilton Borges, de 53; e o enfermeiro Erisson Silva da Conceição Cerqueira, que não teve a idade divulgada. Veja fotos abaixo.

📰 Embraer-121 Xingu: veja detalhes do avião que caiu em SP e matou cinco

👨🏻‍✈️ O comandante nasceu na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. Ele atuava como piloto há 13 anos e tinha mais de 5 mil horas de voo, segundo informações da família. Era casado e não tinha filhos.



👩🏻‍⚕️ Sylvia estudou o Ensino Médio no Colégio Gregor Mendel, em Salvador (BA) e se formou em medicina na Faculdade Unime. Ela também era sócia de uma loja que fazia manutenção de MacBooks, iMacs e iPhones.

👨🏻‍🔧 O mecânico Joseilton também era de Salvador. Ele trabalhava na Abaeté Aviações há cerca de três anos e tinha 17 de experiência como mecânico. A vítima também era dirigente do Sindicato dos Aeroviários da Bahia. O profissional deixa a esposa e duas filhas.

👨🏻‍⚕️ O enfermeiro Erisson Silva também morava em Salvador. Ele era casado e não tinha filhos.

Todas as vítimas eram colaboradores da empresa Abaeté Aviação, dona do avião Embraer-121 Xingu."A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor. A causa do acidente ainda é desconhecida. A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil", diz a Abaeté em nota.

Fonte: informações portal NSC.

