Saiba quem são as cinco vítimas do acidente que partiu carro ao meio

As cinco pessoas que morreram em um grave acidente na manhã de quarta-feira (1º), na rodovia BR-470, em Campos Novos, no Oeste de Santa Catarina, foram identificadas. Todas as vítimas estavam em um Volkswagen Voyage que partiu ao meio após uma forte colisão com um caminhão, ocorrida por volta das 7h30, na pista com sentido ao Rio Grande do Sul. Todos os ocupantes do veículo de passeio faleceram no local do impacto.

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As vítimas foram identificadas como Michelle Domingues, de 39 anos, Eliel Francisco dos Santos, de 27, Lucas Mateus Ribeiro de Jesus, de 29, Jairo José Lisboa Costa, de 34, e Jesaias da Silva Machado, de 37 anos. A motorista do automóvel, Michelle, atuava profissionalmente como soldadora e deixa um filho. As autoridades de trânsito ainda não divulgaram informações sobre a relação entre os passageiros, tampouco a dinâmica exata que provocou a colisão.

O impacto foi tão violento que as equipes do Corpo de Bombeiros Militar precisaram acionar um guincho para erguer e retirar o caminhão de cima do que restou do automóvel, possibilitando o acesso aos corpos das vítimas. Imagens do local mostraram que o carro ficou destruído no meio da via, enquanto o veículo de carga parou às margens da rodovia. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.