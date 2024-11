Saiba quem era estudante de 20 anos que morreu após acidente de moto

Um acidente envolvendo uma moto e uma máquina agrícola terminou com a morte de uma estudante universitária de 20 anos. Renata de Souza Silva estava na garupa da moto, que colidiu contra o maquinário. O acidente foi registrado na zona rural de Campo Limpo de Goiás, no centro do estado, na última quarta-feira (23).

A jovem foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na quinta-feira (24).

De acordo com as informações do Instituto Médico Legal (IML), a estudante sofreu traumatismo cranioencefálico com choque hemorrágico.

Comoção

Renata estava no quarto período do curso de Estética e Cosmética na UniEvangélica, em Anápolis. A faculdade publicou uma nota de pesar, comunicando o falecimento.

“Renata era uma estudante comprometida com a sua vocação na estética. Sua partida deixará um vazio profundo em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, diz a nota.

A loja em que Renata trabalhava também publicou uma nota. “Estamos devastados com essa perda irreparável, e nosso coração está com a família e amigos neste momento de dor”, escreveram.

“Uma pessoa leal, bondosa e extremamente dedicada, que deixou uma marca profunda em nossa equipe e em todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la”, disse a nota.

Nota da UniEvangélica na íntegra

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da aluna Renata Souza, do 4º período do curso de Estética e Cosmética da UniEVANGÉLICA. Neste momento de luto, nossas mais sinceras condolências se dirigem à família, amigos e colegas.

Renata era uma estudante comprometida com a sua vocação na estética. Sua partida deixará um vazio profundo em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

Desejamos que Deus console os corações de todos que sofrem com essa perda.”

Com informações do G1.

