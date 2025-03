Saiba quem era a jovem morta a tiros na frente de duas crianças em SC

Siga o TNOnline no Google News

Foi identificada como Samara Greiner da Silva, de 25 anos, a jovem que foi morta a tiros dentro de um apartamento no bairro Vila Real, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na noite de sábado (22). O principal suspeito é o ex-companheiro da jovem.

Samara, natural de Xanxerê, foi encontrada sem vida pela equipe do Tático da Polícia Militar, com ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo. A PM foi acionada por vizinhos que ouviram os disparos. Diante da gravidade da situação, os policiais invadiram o apartamento utilizando escudo balístico.

Como o crime aconteceu

As crianças, que testemunharam parte da violência, relataram que o suspeito, de 29 anos, pulou a cerca lateral do prédio e escalou até a janela do apartamento para invadir o local.

Antes da chegada da vítima, ele tomou o celular das meninas e as obrigou a enviar mensagens para atrair a tia de volta para casa. As sobrinhas foram, então, trancadas em um dos cômodos da casa.

Ao entrar no imóvel, a jovem foi surpreendida pelo ex-namorado, que a segurou pelo pescoço e iniciou uma discussão antes de atirar contra ela.

Depois do crime, o homem tentou fugir pelas escadas, mas não conseguiu sair pela porta do hall de entrada, que estava fechada. Ele, então, voltou ao apartamento, pulou a janela e fugiu de carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e constatou a morte da jovem. A Polícia Civil e a Polícia Científica assumiram a investigação do caso.

As informações são do SCC10

