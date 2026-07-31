Saiba quanto o trabalhador receberá de lucro do FGTS
Caixa começou a creditar R$ 13,04 bi de ganhos a 138 mi de trabalhado
Desde quinta-feira (30), 138,2 milhões de pessoas com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 31 de dezembro de 2025 começaram a receber a distribuição de lucros do fundo no ano passado. A Caixa Econômica Federal está depositando o dinheiro diretamente nas contas vinculadas dos trabalhadores.
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O montante corresponde a 89% do lucro obtido pelo FGTS em 2025, que alcançou R$ 14,7 bilhões, o segundo maior resultado da série histórica iniciada em 2015.
Os valores já podem ser consultados no aplicativo FGTS e passam a integrar o saldo das contas dos trabalhadores, mas continuam sujeitos às regras de saque previstas em lei.
Principais números:
- Lucro do FGTS em 2025 – R$ 14,7 bilhões;
- Valor distribuído – R$ 13,04 bilhões;
- Percentual distribuído – 89% do lucro;
- Trabalhadores beneficiados – 138,2 milhões;
- Índice aplicado – 0,01868341
- Rentabilidade final do FGTS em 2025 – 6,9%;
- Inflação (IPCA) em 2025 – 4,26%;
- Ganho real – cerca de 2,6 pontos percentuais acima da inflação.
Quem recebe
Têm direito à distribuição dos lucros todos os trabalhadores que possuíam saldo em qualquer conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025, independentemente de a conta estar ativa ou inativa.
A Caixa esclarece que o dinheiro não é depositado na conta-corrente do trabalhador. Os recursos são creditados automaticamente na conta vinculada do FGTS, sem necessidade de pedido.
Quanto cada um recebe
O valor varia conforme o saldo existente na conta no fim de 2025.
Para fazer o cálculo basta multiplicar o saldo de 31 de dezembro de 2025 por 0,01868341.
Exemplos
Saldo de R$ 1.000 → recebe R$ 18,68;
Saldo de R$ 5.000 → recebe R$ 93,42;
Saldo de R$ 10.000 → recebe R$ 186,83;
A cada R$ 100 no FGTS, o trabalhador recebe aproximadamente R$ 1,87.
Como consultar
O crédito aparece no extrato com a descrição: "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025"
A consulta pode ser feita pelos seguintes meios:
- aplicativo FGTS (Android e iOS);
- Internet Banking da Caixa (para correntistas);
- agências da Caixa, mediante emissão de extrato.
Para consultar pelo aplicativo:
- abra o app FGTS;
- faça login com CPF e senha;
- selecione a conta desejada;
- acesse o extrato;
- procure o lançamento "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025".
Rentabilidade
Com a distribuição dos lucros, o rendimento total das contas do FGTS em 2025 ficou em 6,9%, resultado da soma de:
- 3% de rendimento anual previsto em lei;
- Taxa Referencial (TR);
- distribuição dos lucros.
O percentual ficou acima da inflação oficial do período, medida pelo IPCA, que encerrou 2025 em 4,26%, garantindo ganho real aos cotistas.
Quando sacar
O dinheiro não é depositado na conta bancária do trabalhador.
O valor permanece no FGTS e somente pode ser retirado nas hipóteses previstas em lei, entre elas:
- demissão sem justa causa;
- saque-aniversário;
- aposentadoria;
- compra da casa própria;
- amortização ou quitação de financiamento habitacional;
- doenças graves previstas em lei;
- calamidade pública reconhecida;
- trabalhador com mais de 70 anos;
- falecimento do titular (saque pelos dependentes).