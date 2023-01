Saiba qual é a fortuna deixada por Pelé e quem tem direito à herança

Da Redação

Fortuna de Pelé é avaliada em R$ 79 milhões

O tamanho da fortuna deixada pelo maior jogador do mundo, Pelé, que morreu nesta quinta aos 82 anos, não é exatamente conhecido, mas deve superar o valor de US$ 15 milhões. Essa era a quantia que o ex-jogador tinha em 2014, segundo um levantamento da revista Forbes. O valor é equivalente a R$ 79 milhões, na conversão atual. A quantia colocou Pelé na lista dos 10 atletas aposentados mais bem-sucedidos do mundo na época. No auge da carreira, em 1961, o salário de Pelé atingiu 2 milhões de cruzeiros, o que seria equivalente hoje a quase R$ 70 mil.

E quem tem direito à herança?

A forma como a fortuna de Pelé será dividida não foi divulgada, mas, de um modo geral, o processo de divisão de heranças tem filhos e cônjuges como os principais beneficiários.

Segundo o artigo 1.845 do Código Civil Brasileiro, a ordem de direito na herança de uma pessoa são: viúvo e filhos e depois os ascendentes, ou seja, os pais. Os pais só têm direito à herança se a pessoa falecida não deixar descendentes -- o que não é o caso. Metade da fortuna também pode ser destinada a outras pessoas (um enteado, por exemplo) ou instituições, se essa for a vontade expressa da pessoa, em testamento.

Dentre os possíveis herdeiros da fortuna de Pelé, portanto, estão:

Márcia Aoki (esposa)

Kely Cristina (filha)

Edinho (filho)

Jennifer (filha)

Sandra (filha já falecida)

Flávia (filha)

Joshua (filho)

Celeste (filha)

Os casamentos e filhos de Pelé

A primeira esposa de Pelé foi Rosemeri dos Reis com quem se casou em 1966. Da união, nasceram Kely, de 55 anos, Edinho, de 52, e Jennifer, de 43. O segundo casamento foi com a cantora gospel Assíria Seixas. Eles tiveram os gêmeos Joshua e Celeste, hoje com 26 anos.

A fisioterapeuta Flávia, de 54 anos, que acompanhou a batalha do pai contra o câncer, é filha de um rápido relacionamento com a administradora gaúcha Lenita Kurtz. Pelé teve também Sandra Regina, que morreu em 2006, vítima de um câncer e foi reconhecida na década de 1990. Os filhos de Sandra chegaram a visitar Pelé no hospital.

