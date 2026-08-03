Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
ALERTA

Saiba mais sobre a 'diarreia explosiva' que teve primeiras mortes confirmadas nos EUA

Vítimas tinham comorbidades que foram agravadas pela doença; infecção avança por nove estados americanos e acende alerta sanitário

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 17:00:59 Editado em 03.08.2026, 17:04:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Saiba mais sobre a 'diarreia explosiva' que teve primeiras mortes confirmadas nos EUA
Autor Autoridades de saúde investigam milhares de casos suspeitos nos EUA - Foto: Reprodução CDC

O Departamento de Saúde de Michigan confirmou nesta segunda-feira (3) as duas primeiras mortes ligadas ao surto de ciclosporíase nos Estados Unidos. A infecção intestinal, popularmente chamada de "diarreia explosiva" devido à intensidade dos sintomas, vitimou pacientes que já apresentavam problemas de saúde preexistentes, quadros que acabaram agravados pela desidratação severa causada pela doença. As autoridades sanitárias associam a origem da contaminação ao consumo de alface iceberg desfiada, produzida com matéria-prima da região central do México pela empresa Taylor Farms de Mexico.

-LEIA MAIS: Quatro pessoas são presas ao tentar revender bolsa de luxo furtada de R$ 28 mil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apenas no estado de Michigan, considerado o epicentro da crise, as autoridades já contabilizam 11.234 casos relacionados ao surto, o que representa um aumento de 461 infecções desde o balanço divulgado na última sexta-feira. Do total de afetados na região, 193 pessoas precisaram de internação hospitalar. A crise, no entanto, já ultrapassou as fronteiras estaduais e atinge atualmente nove estados americanos, com infecções também confirmadas em Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Ohio, Oklahoma, Pensilvânia e Virgínia Ocidental.

No cenário nacional, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e a Food and Drug Administration (FDA) trabalham em conjunto para monitorar o avanço do patógeno. Até o final de julho, o CDC havia confirmado 6.707 diagnósticos no país, além de investigar mais de 11,5 mil infecções suspeitas. A agência federal explica que o balanço nacional tende a ser menor que a soma das estatísticas locais porque o CDC considera exclusivamente os testes confirmados em laboratório, enquanto as secretarias estaduais também incluem casos prováveis em suas contagens.

O esforço conjunto para alinhar os dados e conter a doença ocorre em um momento de pressão sobre o sistema de saúde pública do país. Funcionários afirmam que recentes cortes orçamentários nas agências federais têm prejudicado diretamente a capacidade de resposta do governo diante de surtos de doenças transmitidas por alimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ciclosporíase diarreia outbreak SAÚDE Saúde Pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV