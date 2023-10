Saiba como observar o eclipse deste sábado sem prejudicar a visão

Um eclipse solar anular poderá ser visto em todo o Brasil neste sábado (14). Na região Norte e Nordeste do país o evento astronômico poderá ser visualizado de maneira completa, quando um "anel de fogo" se formará em volta do Sol. Já nas outras regiões será possível ver somente a forma parcial do evento.

No entanto, a curiosidade para ver o Sol sendo encoberto pela Lua pode trazer riscos. Isso porque olhar para o Sol a olho nu, ou com equipamentos que não são adequados, pode prejudicar a visão e até mesmo provocar cegueira.

De acordo com Saulo Aquino, membro do Gedal (Grupo de Estudos e Divulgação da Astronomia de Londrina), esse perigo está ligado com as radiações eletromagnéticas que são emitidas pelo Sol, como os raios ultravioletas, que embora não possam ser vistos a olho nu pelos seres humanos, são emitidos e podem prejudica a visão.

“O Sol tem radiação ultravioleta e mesmo ela não doendo no olho, a pessoa está sendo bombardeada pelo ultravioleta, que são raios de alta intensidade que queimam a pele da gente. O ultravioleta não dói, você pode olhar para o Sol e não ter a sensação de dor, o problema é depois”, afirmou.

No entanto, muitas pessoas acham que ao colocar um óculos de Sol, ou utilizando itens inadequados para a observação, como placas de raio X, estarão seguras. Porém, como lembra Saulo, essas atitudes podem ser muito perigosas.

“A placa de raio X é toda manchada, ela tem partes escuras, onde tem o deposito de prata, e tem a parte clara. Por conta disso, quando você pega uma chapa e olha para o Sol, muitas vezes o olho vai ficar desprotegido. Porque nessas partes brancas vão passar a radiação do Sol”, disse ele.

As maneiras certas, segundo o membro do Gedal, seria observar o eclipse através de projeções ou comprando itens próprios para observação, como filtros dedicados para a observação astronômica. Outro item indicado seria a máscara ou vidro de soldador.

“São três opções: a projeção com um telescópio. Se você tiver um telescópio você pode projetar em uma parede, numa tela de cartolina ou algo assim. A segunda seria usar filtros dedicados para a observação astronômica. Esses filtros não têm em qualquer esquina. Eles são laminas de filmes protegidas com algum óxido e que dá a proteção correta. Já a terceira opção seria o mais fácil, que é a máscara de solda elétrica. Ela você compra em lojas de matérias de construção ou produtos para solda. Eles são vidros retangulares pequenos. No entanto tem que ser o número 14 para ter a segurança correta”, finalizou.

