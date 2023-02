Saiba como funciona a Holding Americana

Da Redação

As mudanças no mundo empresarial são constantes e as Holdings representam uma parte dessas inovações em busca de melhor performance tributária, menores custos fiscais e melhor desempenho financeiro, além da gestão patrimonial com maior segurança e controle adequado.

Alguns empresários encontraram no modelo de Holding Americana uma forma de expandir horizontes, potencializar oportunidades, encontrar novos negócios, acessar investimentos lucrativos nos Estados Unidos, proteger o patrimônio de maneira garantida, proteger ativos contra a inflação e blindar todos os bens.

Mas além disso, a Holding Americana também oferece a Imunidade de Inventário e de ITCMD, ou o imposto sobre a herança. Bastante atraentes e modernas, a Holding Americana representa uma estratégia inovadora, inteligente e fundamental na forma de gerir empresas e patrimônio no Brasil, de maneira segura, eficiente e protetiva.

Acompanhe o artigo até o final para saber como funciona a Holding Americana.

O que é uma Holding Americana?

A Holding Americana é uma estratégia empresarial ultra sofisticada e moderna, cuja estrutura está nos Estados Unidos da América. Em geral, estão estabelecidas nos estados americanos de Nevada, Wyoming, Texas, Flórida, South Dakota ou Delaware.

Como o próprio nome indica, a Holding Americana são sociedades empresariais ou entidades jurídicas constituídas nos Estados Unidos, e graças à essa estrutura o empresário obtém maior:

• Segurança jurídica, fiscal e contábil;

• Blindagem patrimonial total;

• Economia tributária significativa;

•Blindagem patrimonial;

•Planejamento sucessório eficiente, com imunidade de inventário e de ITCMD;

• Trânsito internacional de recursos desburocratizado e sem impostos.

Esses são apenas alguns benefícios da constituição de uma Holding Americana para o empresário que deseja aprimorar e otimizar sua gestão.



Como funciona a Holding Americana?

As Holdings são conhecidas por manterem sob seu controle e gestão os ativos de outras empresas e com a Holding Americana não é diferente. De fato, os tipos de empresas nos Estados Unidos são as LLC (Limited Liability Company) ou similares às Limitadas (LTDA) no Brasil, e as C Corps no formato INC, de Corporation.

Escolhido o melhor modelo empresarial americano para abrigar a estrutura, o patrimônio e seu beneficiário fica protegido pela confidencialidade do sistema empresarial americano, principalmente no Estado de Delaware em que, diferentemente do sistema brasileiro, os dados da empresa e de seus acionistas não são publicados.

A Holding Americana oferece blindagem total do patrimônio alocado na estrutura, além de imunidade de inventário, isenção de ITCMD, permite e facilita o encontro de oportunidades de investimento e também a concessão de visto americano.

A gestão ocorre sob as normas americanas, e as empresas sob esse guarda-chuva gozam de imunidade de impostos sobre herança, além de redução de 15% de impostos em caso de exportação e venda de serviços.

Ter uma Holding Americana é também uma forma inteligente de aumentar as oportunidades de crédito nos Estados Unidos da América, e de trazer o dinheiro em moeda estrangeira para o Brasil de maneira fácil, menos burocrática e é claro, de forma totalmente legalizada. Para cada 100.000,00 dólares de empréstimo, chegam ao Brasil mais de 500.000,00 ou meio milhão de reais.

Mais: a Holding Americana permite que seu proprietário financie imóveis de veraneio, locação, revenda e AirBnB, um modelo de negócio cuja rentabilidade é superior em mais de cinco vezes que o mercado imobiliário brasileiro.

Como um case nosso da vida real, uma família adquiriu uma propriedade de 9 suítes em construção no ano de 2018 a 420.000,00 dólares com uma entrada de 140.000,00 dólares e 280.000,00 dólares financiados num banco americano, com prestações mensais de 1.700,00 dólares. Após a construção, a propriedade foi mobiliada e alugada no AirBnB por 99 dólares a diária, com uma taxa de ocupação de 68%, gerando mensalmente 2.000,00 dólares de renda.

A residência está num condomínio fechado com resort à 4 km da Disney em Orlando, e como evidenciado, a casa se paga sozinha e o retorno sobre o investimento é positivo. Porém, a melhor notícia é que desde a construção ou nos últimos 4 anos, a casa valorizou e hoje vale 890.000,00 dólares, ou mais que o dobro do preço de compra.

Como constituir uma Holding Americana?

A Holding Americana representa um grande passo estratégico para os empresários, entretanto, é preciso fazer uma análise detalhada das necessidades reais do cliente e das condições disponíveis para a incorporação desse tipo de holding.

Bem estruturadas e constituídas de maneira assertiva, a Holding Americana é uma das holdings mais vantajosas e seguras de fazer negócios no exterior, conquistar imunidade de inventário e imposto sobre a herança, e de se blindar e proteger patrimônio.

Para avaliar as condições da sua família e a possibilidade de constituir esse modelo de Holding, consulte um especialista em direito empresarial, com planos personalizados que se adequem às necessidades da sua empresa.

Para saber mais, visite nosso site e agende uma vídeo consulta sem compromisso com um dos especialistas da STLA.