Saiba como está o adolescente baleado no rosto por amigo em SC

Jovem de 14 anos foi internado em estado grave e teve que passar por um procedimento neurocirúrgico

O adolescente de 14 anos que foi baleado no rosto por um amigo de 13 anos em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, apresenta quadro de saúde estável e está comunicativo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a vítima, socorrida em estado grave, teve que ser submetida a um procedimento neurocirúrgico.

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O caso ocorreu no último sábado (10), durante uma reunião de amigos na casa do adolescente de 13 anos. Segundo as investigações da polícia, o garoto teria se irritado com a bagunça no local, acessado facilmente a pistola do pai e efetuado o disparo. O pai do jovem, que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), não estava na residência no momento do crime e foi autuado por omissão de cautela. Durante as diligências na casa, a Polícia Civil apreendeu uma pistola Taurus PT92, uma carabina Puma calibre .357, além de carregadores e centenas de munições.

O adolescente autor do disparo foi internado provisoriamente e é investigado por ato infracional análogo à tentativa de homicídio. O pedido de internação foi feito pelo Ministério Público de Santa Catarina e aceito pela Justiça, que destacou a extrema gravidade do fato e a presença de indícios de autoria e materialidade. O órgão também solicitou avaliação e acompanhamento psicológico para o jovem internado e seus pais. Em contrapartida, a defesa da família do atirador declarou que os dois jovens eram melhores amigos e argumentou que o disparo foi acidental, tendo ocorrido durante um momento de brincadeira.

O que diz a defesa da família do adolescente

A defesa do adolescente envolvido no episódio ocorrido em 10 de outubro de 2026, no qual o disparo acidental de uma arma de fogo atingiu outro adolescente, vem a público manifestar-se.

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Em primeiro lugar, a defesa e a família expressam sua solidariedade ao adolescente atingido e a seus familiares, a quem dirigem todo o respeito neste momento de profunda dor.

Os dois jovens eram melhores amigos, confidentes e inseparáveis. Em nenhum momento se quis ou se imaginou que algo assim pudesse acontecer. O fato trágico aconteceu em um momento de brincadeira entre os amigos, inimaginando-se que o acidente pudesse acontecer. Logo após o ocorrido, foi o próprio adolescente que manuseava a arma quem, desesperado, chamou os vizinhos em busca de socorro. Desde então, ele se encontra em estado de choque e inconsolável.

O que diz a Secretaria de Saúde

O paciente passou por um procedimento neurocirúrgico e permanece internado no Hospital Regional do Oeste, em estado grave, porém estável.

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A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) segue a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, que protege os dados pessoais de saúde considerados dados sensíveis. A lei estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, tanto físicos quanto digitais, e tem como objetivo garantir os direitos de privacidade e liberdade dos cidadãos.

As informações são do G1.