Saiba como converter vídeos do youtube para mp3

É quase impossível passar o dia sem visitar o Youtube ao menos uma vez: o aplicativo é repleto de conteúdo rico, e bastante usado quando precisamos coletar informações, seja em áudio ou vídeo. De fazer um bolo a construir uma armário, de educação a entretenimento, todo tipo de vídeo está disponível na plataforma, e o acesso é simples, com alguns poucos cliques.

O legal é que o youtube não é aquele tipo de conteúdo que você precisa consumir olhando pra tela, muitas vezes você pode se atentar apenas ao áudio, absorvendo muita informação através do som. Mas a menos que você tenha o Youtube Premium, você sabe que o conteúdo só pode ser acessado por meio de uma conexão com a internet.

Mas o que fazer quando você quer ouvir algo em movimento, mas não tem conexão Wi-Fi? Bem, agora você pode acessar facilmente suas músicas favoritas, podcasts, entrevistas e outros vídeos do YouTube offline usando um hack simples - converta seus vídeos do YouTube em MP3.

Por que você precisa converter seus vídeos?

Como mencionamos, você só pode ouvir músicas e outros tipos de conteúdos do Youtube se você tiver acesso a internet. Ao fazer download do áudio em MP3, você pode levar o conteúdo à qualquer lugar. Lembrando que baixar e converter vídeos sem a permissão do criador do conteúdo é contra os termos de serviço do YouTube. É recomendável verificar se o detentor dos direitos autorais permite downloads do YouTube, ou pedir autorização para o dono do conteúdo. Além disso, faz sentido citar o original ou a fonte, se você estiver reutilizando os áudios para fins comerciais. Mas agora veja como converter youtube para mp3.

Como converter Youtube para MP3?

Existem várias formas de converter seus vídeos, confira algumas delas:

Esse site é um grande conversor de arquivos, com várias opções de arquivos de entrada e saída. Na verdade, ele oferece suporte a mais de 150 formatos de origem. Você também pode alterar a taxa de bits, de amostragem e os canais, bem como outras configurações (opcional). Basta carregar sua música e baixar o MP3 em instantes. Você também pode carregar arquivos de vídeo e extrair a faixa de áudio para MP3.

2. UniConverter - Converter youtube para mp3 em Windows e Mac

O Uniconverter é uma excelente ferramenta de conversão que permite que você faça o download e a conversão de praticamente todos os tipos de mídia de formato de arquivo, incluindo MP4, MP3, MOV, MK4, WMA, FLV, e muitos outros. Ele é um programa que tem ganhado popularidade por conta do seu processamento extremamente rápido e velocidade de renderização, superando muitos outros programas semelhantes na hora de converter mp3.

Com ele você consegue converter vídeos do youtube para mp3 em poucos segundos, apenas copiando e colando a URL do vídeo original no programa, e escolhendo as configurações de conversão. Um outro ponto interessante é que o Wondershare UniConverter vem com uma série de recursos de edição garantindo que você não faça apenas o download dos de mídia de mais de 10.000 plataformas de compartilhamento de vídeo, mas que você também consiga editá-los de acordo com o seu gosto.

Para converter youtube para mp3 usando o UNIconverter você deve fazer o download do programa, copiar a URL do vídeo do youtube e colar na área designada selecionando as configurações de compressão. Depois, é só aguardar.

3. ToConvert

O ToConvert é outro desses sites que facimente convertem vários tipos de arquivos. Basta acessar o site https://www.to-convert.com/ e colar o URL do vídeo que você deseja converter. Depois, aguarde alguns minutos e depois faça download do arquivo final. É importante notar que quanto mais qualidade tiver o áudio de MP3, maior será o tamanho do arquivo final.

Perguntas frequentes sobre conversão de vídeos do Youtube para MP3

Como converter vídeos do youtube para MP3?

Baixe o Uniconverter da Wondershare., copie a URL original do vídeo no Youtube e depois cole no programa instalado. Escolha as configurações de conversão, aguarde alguns segundos e tenha acesso ao conteúdo baixado.

É possível converter vídeos do youtube para MP3?

Sim, para isso você precisa contar com sites de conversão, ou programas de conversão de arquivos. No entanto, antes de converter os seus arquivos, é recomendável verificar se o detentor dos direitos autorais permite downloads do YouTube.

Como fica a qualidade de um áudio extraído de um vídeos do youtube?

Depende da conversão do seu arquivo. Em muitos casos você consegue ter um arquivo de alta qualidade, ou com a mesma característica do arquivo de origem. Basta escolher um bom conversor, que permita personalizar as configurações da melhor forma.

Agora é sua vez!

Agora que você sabe como fazer suas conversões de vídeo, escolha o melhor aliado e tenha acesso a arquivos de mp3 de qualidade, para que você tenha o áudio dos seus vídeos do youtube a hora que desejar.

