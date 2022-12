Saiba como aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada

Da Redação

Em 31 de dezembro, a Mega da Virada irá sortear o maior prêmio da história das loterias nacionais: R$ 450 milhões

Em 31 de dezembro, a Mega da Virada irá sortear o maior prêmio da história das loterias nacionais: R$ 450 milhões, segundo estimativa da Caixa. Para aumentar as chances de ganhar, há quem use a superstição na hora de jogar, como escolher uma casa lotérica específica, os números de sempre, datas de nascimento ou até mesmo jogar com dezenas que mais saíram historicamente. E há quem prefira escolher mais números para uma mesma aposta, gastando um pouco mais que os R$ 4,50 de um bilhete simples.

Mas, o que os matemáticos dizem é que, estatisticamente, nada disso faz diferença. “O ser humano encontra padrão em tudo. Quando a gente olha para o céu, vemos nuvens em formatos de rostos, animais etc. Isso está mais ligado ao que estamos querendo encontrar. No jogo é assim também, todas as apostas têm rigorosamente a mesma chance de sair" diz Régis Varão, professor de matemática da Unicamp.

Tanto faz apostar em mais jogos ou jogar em mais dezenas num mesmo jogo. A Caixa faz a conta para que nenhum apostador seja mais favorecido que outro. Por isso, jogar sete números num mesmo jogo custa R$ 31,50 e jogar sete jogos simples também.





Bolões aumentam chances

O que realmente a aumenta a chance é o bolão, porque você multiplica o número de sequências. Quanto menos número repetido, maior a probabilidade. "Mas, como tudo na vida tem um preço, você aumenta a sua chance, mas por outro lado irá dividir o prêmio com mais pessoas. Dá para dividir a bolada com muita gente e ainda sobra muito dinheiro, então podemos dizer que é uma estratégia melhor do que jogar sozinho", diz Varão.

Escolher lotéricas diferentes ou usar números com mais saídas na Mega-Sena, não surtem efeitos na hora do sorteio. "Não faz diferença jogar em uma outra casa lotérica. O apostador pode ir na mais próxima ou mais distante, mas as chances serão as mesmas. Assim como as dezenas com mais saídas têm probabilidades iguais", afirma o professor da Unicamp.

Números da Sorte

Entre as possibilidades de quem busca vencer o prêmio, está a de jogar em números que saíram muitas vezes. Lembre-se: a chance de acertar uma aposta simples com as seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões.

Números que mais saíram na Mega-Sena

53, (294 vezes)

10 (291 vezes)

05 (281 vezes)

37 (278 vezes)

42 (276 vezes)

23 e 33 (275 vezes)

04 e 41 (272 vezes)

30 (271 vezes)

Números que menos saíram na Mega-Sena

26

55

21

15

22

48

09

07

03

31

Números que mais saíram na Mega da Virada

A Mega da Virada é realizada desde 2009. Com 78 dezenas sorteadas, os números que mais saíram foram:

10 (4 vezes)

3, 5, 20, 33 e 36 (3 vezes cada)

2, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56 e 58; (2 vezes cada)

1, 4, 6, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57 (1 vez cada).

Além disso, existem quatorze dezenas que nunca apareceram na Mega da Virada: 7, 8, 9, 13, 19, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.





Com informações do UOL.

