Sacadas de prédio desabam em SC e assustam moradores; assista

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas

Quatro sacadas desabaram e uma quinta estrutura ficou danifica em um prédio de Balneário Camboriú, no Litoral de Santa Catarina. O momento da queda foi registrado por moradores e pessoas que passavam pelo local e que estavam assustadas com o acontecimento. Assista no final da matéria.

Conforme informações do portal de notícias ND+, o desabamento aconteceu na última quinta-feira (12), na Rua João Francisco dos Santos, no bairro Pioneiros, próximo à famosa roda-gigante e ao molhe da Barra Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

Kauan Quadros, um ator conhecido na região como Dona Hermínia de BC, estava no edifício no momento em que as sacadas desabaram. O artistas realizou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais para contar sobre o acidente.

“Acabou de desabar as sacadas do prédio aqui, eu estava com a minha família nesse prédio. Pessoal está todo na rua, apavorado”, disse.

No vídeo, Kauan relatou que as sacadas iam desabando uma sobre as outras. “Quando a gente olhou para trás estava caindo tudo aquilo ali. Eu achei que ia morrer, gente. A gente olha, a gente vê caindo, e acha que cai o prédio inteiro”, explicou.

