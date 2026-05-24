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EM SP

Sacada desaba sobre ponto de ônibus e deixa três pessoas gravemente feridas

Um homem e uma mulher foram levados pelo Samu para o hospital; a terceira vítima foi levada de helicóptero para outra unidade hospitalar

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 19:55:12 Editado em 24.05.2026, 19:55:06
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Sacada desaba sobre ponto de ônibus e deixa três pessoas gravemente feridas
Autor As vítimas são duas mulheres, de 45 e 59 anos, e um homem de 21 - Foto: Reprodução

A sacada de um imóvel desabou sobre um ponto de ônibus e feriu três pessoas na manhã deste domingo (24) na Estrada do M'Boi Mirim, na zona sul de São Paulo (SP).

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as vítimas são duas mulheres, de 45 e 59 anos, e um homem de 21. O homem e uma das mulheres foram socorridos pelo Samu ao Hospital Municipal do M'Boi Mirim. A outra vítima foi transportada pelo helicóptero Águia ao Hospital das Clínicas. Não há informações sobre os estados de saúde dos feridos.

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Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para a ocorrência. A perícia foi acionada e o caso registrado como desabamento no 47º Distrito Policial, no Capão Redondo.

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acidente desabamento São Paulo segurança
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