Sacada desaba sobre ponto de ônibus e deixa três pessoas gravemente feridas

A sacada de um imóvel desabou sobre um ponto de ônibus e feriu três pessoas na manhã deste domingo (24) na Estrada do M'Boi Mirim, na zona sul de São Paulo (SP).

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as vítimas são duas mulheres, de 45 e 59 anos, e um homem de 21. O homem e uma das mulheres foram socorridos pelo Samu ao Hospital Municipal do M'Boi Mirim. A outra vítima foi transportada pelo helicóptero Águia ao Hospital das Clínicas. Não há informações sobre os estados de saúde dos feridos.



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Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para a ocorrência. A perícia foi acionada e o caso registrado como desabamento no 47º Distrito Policial, no Capão Redondo.