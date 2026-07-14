Sabesp tampa cratera em Osasco; incidente é ao menos o quarto relacionado a obras em 3 meses

A Sabesp concluiu nesta terça-feira, 14, o preenchimento da cratera que se abriu durante uma obra no bairro Rochdale, em Osasco, na Grande São Paulo. De acordo com a empresa, duas das três casas interditadas após o incidente já foram liberadas. O terceiro imóvel ainda aguarda avaliação do órgão responsável para verificar se poderá voltar a ser ocupado.

A empresa informou que as obras no coletor de esgoto, que integram um projeto de despoluição de córregos da região, permanecem temporariamente paralisadas enquanto são apuradas as causas do ocorrido. "A Companhia trabalha para retomar os trabalhos assim que possível e determinar novo prazo para a finalização", informou a Sabesp em nota.

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A cratera se abriu na segunda-feira, 13, durante uma obra executada por uma empresa terceirizada da Sabesp. Segundo a Prefeitura de Osasco, nove pessoas ficaram desabrigadas e três imóveis foram interditados preventivamente após a movimentação de solo comprometer a estrutura das residências. Não houve vítimas.

Este é ao menos o quarto incidente relacionado a obras da Sabesp registrado no Estado de São Paulo em menos de três meses.

Em maio, uma explosão durante uma obra no Jaguaré, na zona oeste da capital, matou uma pessoa, deixou três feridos e provocou danos em dezenas de imóveis. Após o acidente, a Defesa Civil interditou dez residências, cerca de 160 pessoas ficaram desalojadas e moradores de um condomínio também precisaram deixar temporariamente seus apartamentos.

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Quase um mês depois, a Sabesp anunciou um pacote de medidas para reforçar a segurança nas obras, incluindo a ampliação do número de fiscais e o monitoramento dos serviços por câmeras com inteligência artificial até o fim deste ano.

Já no início de julho, um vazamento de gás durante outra obra da companhia, na região da República, no centro da capital, mobilizou equipes de emergência. Não houve vítimas.

No dia 9 de julho, um outro incidente ocorreu durante uma intervenção da companhia em frente a uma hamburgueria. Um vazamento de água alagou a calçada e atingiu parte da fachada do estabelecimento. O episódio foi registrado em vídeo por uma funcionária da empresa e divulgado nas redes sociais.

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Segundo a funcionária, há dois meses um buraco apareceu no asfalto em frente ao estabelecimento. Eles entraram em contato com a Sabesp e aguardaram o atendimento, que ocorreu na última quinta-feira, 9, durante o feriado, data em que a hamburgueria seria parte de uma gravação para uma reportagem da TV Cultura.

Imagens da câmera de segurança do estabelecimento mostram o momento em que funcionários da Sabesp realizam os reparos até que ocorre um vazamento. A água atingiu repórteres, assistente, equipamentos da emissora e os próprios funcionários da obra.

"Aqui, o funcionário da Sabesp dá a última pazada (atingir com a pá), que fez tudo isso acontecer. Ele dá um pulinho, mas não consegue sair", relata a funcionária no vídeo. "Quando finalmente ele consegue sair, ele vai tirar a água da bota dele", diz.

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"E o assistente de câmera que sai bem na hora? Ele foi o mais prejudicado, tadinho. Trabalhou a noite toda com a camiseta molhada, tênis molhado, tudo cheio de barro. Mas no fim, os próprios funcionários da obra ajudaram a gente a limpar tudo. E conseguimos gravar a matéria", concluiu ela.

Em nota, a Sabesp informou que recebeu uma reclamação de vazamento de água no dia 9 de julho e, no mesmo dia, uma equipe foi enviada ao local, onde identificou um vazamento na rede de distribuição.

"Durante a execução do serviço, houve acúmulo de barro que atingiu um estabelecimento localizado em frente ao ponto da intervenção. A equipe realizou a limpeza do comércio imediatamente após a conclusão do reparo", informou. Segundo a empresa, os reparos foram concluídos nesta terça-feira, 14, com a recomposição definitiva do pavimento.