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Sabesp: Gestão de Demanda Noturna será reduzida em 2 horas, passando a ser das 22h às 6h

Escrito por Camila Vech (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 21:59:00 Editado em 31.07.2026, 22:08:47
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A Sabesp informou que a diminuição da pressão da água no período noturno, medida conhecida como Gestão de Demanda Noturna (GDN), passará de 10 para 8 horas. A decisão ocorre após a mudança da faixa 3 para a faixa 2 na curva de contingência do Sistema Cantareira, que integra a metodologia de gestão hídrica do Estado de São Paulo. Com a mudança, o novo horário da GDN passará a ser das 22h às 6h.

Segundo o comunicado, a alteração seguirá a metodologia de gestão hídrica adotada pelo governo de São Paulo e foi deliberada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) nesta sexta-feira, após recomendação do Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica, composto pela Arsesp e pela SP Águas.

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A melhora nas condições é atribuída a chuvas e afluências acima do previsto na região do sistema em junho e na semana de 20 a 26 de julho, quando foram registrados 31,6 milímetros de chuva, volume 177% acima do previsto nos modelos meteorológicos.

Em Extrema (MG), localizado na bacia do rio Jaguari - uma das principais áreas de contribuição hídrica para o Cantareira -, a precipitação na penúltima semana de julho foi de 61,2 mm, equivalente a 144,3% da média climatológica do mês para o sistema. Em junho, o acumulado de chuvas foi de 103,2 mm, quase o dobro do registrado em maio. Com isso, o volume útil observado chegou a 39,9%, acima do esperado de 37,8%, com ganho de 2,1%.

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, choveu mais que o esperado, e isso apareceu principalmente nas afluências - na água que chega aos reservatórios. "Continuamos com acumulados baixos na série histórica. O volume útil de hoje não está acima da média histórica; ele está 2,67% acima do que projetávamos para julho. Ou seja, a reservação respondeu positivamente e estamos rodando acima da curva projetada para o período", explica.

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A GDN, iniciada em agosto de 2025, já proporcionou economia de 183 bilhões de litros de água, volume que, segundo o comunicado, equivale a uma represa Guarapiranga cheia e seria suficiente para abastecer 32 milhões de pessoas por 30 dias.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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