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Sabesp eleva de R$ 2 mil para R$ 5 mil auxílio a famílias impactadas por explosão no Jaguaré

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 16:04:00 Editado em 12.05.2026, 16:12:18
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A Sabesp anunciou nesta terça-feira, 12, o aumento do valor emergencial pago aos moradores afetados pela explosão ocorrida na tarde de ontem, 11, no bairro do Jaguaré, Zona Oeste da capital paulista. A cifra subiu dos R$ 2 mil previstos inicialmente para R$ 5 mil, segundo a vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp, Samanta Souza.

Ainda segundo a executiva, 194 famílias afetadas foram cadastradas, até o momento, para receber o valor emergencial, destinado a ajuda de custos enquanto as empresas finalizam o levantamento de todos os prejuízos. Os cidadãos impactados estão recebendo assistência médica e psicológica e sendo levados para hotéis, segundo nota conjunta divulgada pela Sabesp e Comgás.

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O acidente ocorreu durante uma obra de remanejamento de tubulação de água, quando houve o atingimento de uma rede de gás. A explosão matou uma pessoa, deixou ao menos outras três feridas e atingiu 35 casas, de acordo com a Defesa Civil do Estado.

"A Comgás e a Sabesp lamentam profundamente a morte de um morador e se solidarizam com seus familiares e demais vítimas da explosão", afirmam as empresas.

Ainda segundo o pronunciamento, as causas da ocorrência estão sendo apuradas e as empresas colaboram com as investigações das autoridades competentes.

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A explosão aconteceu em uma comunidade localizada em uma área próxima à Rua Dr. Benedito de Moraes Leme e à Rua Piraúba, atrás do Condomínio Morada do Parque. O impacto da explosão arremessou pessoas, provocou a quebra de vidros de prédios ao redor e o colapso de estruturas de residências.

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