A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirma que tem sido alvo de "uma ação coordenada de disseminação de informações falsas nas redes sociais sobre a qualidade da água". Nos últimos dias, publicações têm divulgado alertas sobre a suposta presença da bactéria E. coli (Escherichia coli), ligada a contaminação fecal, em amostras de água da companhia em 69 municípios paulistas.

Segundo a Sabesp, as publicações usaram resultados laboratoriais distorcidos para sustentar uma alegação de contaminação generalizada. Uma das cidades citadas nas publicações, por exemplo, foi Itapeva, no sudoeste paulista. O município registrou recentemente um surto de gastroenterite, mas o episódio não tem relação com a E. coli, e sim com o protozoário Cryptosporidium spp. A identificação foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz.

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Já as amostras citadas nas publicações foram coletadas e analisadas pela própria Sabesp, como parte da rotina de controle da qualidade da água. Após a coleta, a companhia registra todos os resultados no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), do Ministério da Saúde. Procurado, a pasta federal informou que o sistema é alimentado pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. "A fiscalização de eventuais irregularidades cabe às prefeituras municipais, que podem determinar medidas corretivas aos responsáveis pelo abastecimento". O ministério afirma ainda que o painel é público e, conforme as informações inseridas pelas secretarias de saúde, "foram 137 resultados de amostras positivas para Escherichia coli em 68 municípios paulistas, entre janeiro e setembro de 2026?.

No entanto, a Sabesp diz que, em todos os casos citados, novas amostras coletadas na rede de distribuição deram resultado negativo para E. coli e, segundo a empresa, atenderam aos padrões dos outros quatro parâmetros avaliados.

Ainda de acordo com a Sabesp, sempre que uma análise indica um resultado fora do padrão, as equipes voltam imediatamente à rede para coletar novas amostras, investigar a ocorrência e adotar as medidas necessárias.

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"É importante esclarecer que o Sisagua não disponibiliza os resultados dessas novas análises, chamadas de contraprovas, que são encaminhados diretamente à vigilância sanitária. Portanto, a consulta isolada aos registros do Sisagua não permite verificar os resultados das análises subsequentes", afirma Marco Antônio Barros, diretor de Produção, Tratamento e Manutenção Estratégica da Sabesp.

A companhia reafirmou que, em todas as localidades citadas nas publicações, a água fornecida pela Sabesp está própria para consumo e pode ser utilizada normalmente para banho.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) informou, em nota, que não foram reportados à agência laudos que atestem o comprometimento da qualidade da água distribuída à população nos municípios citados.

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Um levantamento feito pelas Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica do Estado de São Paulo não identificou surtos ativos de transmissão hídrica nos cerca de 70 municípios mencionados em estudo recente. Até agosto de 2026, o Instituto Adolfo Lutz analisou mais de 240 mil amostras.

Conforme o monitoramento da Sabesp, entre 23 e 24 de novembro, foram postadas 89 publicações feitas por pelo menos 32 perfis no Instagram. "A repetição de textos e a divulgação em intervalos de poucos minutos, com coautoria recorrente entre os mesmos perfis, indicam uma ação coordenada", informa a nota.

A empresa informou ainda que está adotando medidas judiciais para apurar responsabilidades pela disseminação de informações falsas sobre o abastecimento.

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"A Sabesp seguirá divulgando os resultados do monitoramento e informando o que foi identificado, quais providências foram tomadas e o que mostraram as novas análises".

A empresa destaca ainda que o Estado de São Paulo lidera o ranking nacional de potabilidade da água elaborado pelo Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia).