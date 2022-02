Da Redação

Rússia registra número recorde de casos diários de Covid-19

A Rússia registrou um número recorde de casos diários de Covid-19 nesta sexta-feira (4), enquanto a variante ômicron do coronavírus continua a se espalhar, disseram autoridades locais.

Os novos casos diários saltaram para 168.201, em relação aos 155 mil da véspera. A força-tarefa russa contra o coronavírus também reportou 682 mortes relacionadas à doença nas últimas 24 horas.

Outro destaque negativo da Covid ao redor do mundo foi na Índia, país que se tornou nesta sexta-feira (4) o terceiro do mundo a superar oficialmente a marca de 500 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos e do Brasil.

Apesar do patamar elevado, muitos analistas acreditam que o verdadeiro número de óbitos por Covid-19 no segundo maior país do mundo seja muito maior.

Foram registradas 1.072 mortes nas últimas 24 horas, o que eleva o total de vítimas para 500.055 vítimas, segundo o balanço oficial do governo indiano.

O país com mais mortes na pandemia é os EUA (896 mil) e o segundo, o Brasil (630 mil).

A Índia é também o segundo país com mais casos confirmados do mundo (41,9 milhões), atrás apenas dos EUA (75,9 milhões) e à frente do Brasil (26,1 milhões).

Informações do g1