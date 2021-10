Rússia registra nova variante mais contagiosa que a Delta

Da Redação

Rússia registra nova variante da Covid-19

As autoridades de saúde da Rússia divulgaram, nesta quinta-feira (21), a informação sobre uma nova variante do coronavírus registrada no país. A cepa, identificada como AY.4.2, é considerada mais contagiosa que a variante Delta.

continua após publicidade .

Conforme as informações da agência de notícia RIA, o país vem registrando novos casos da doença relativos à nova mutação.

Em entrevista à agência, o pesquisador sênior do órgão e vigilância do Estado, Kamil Khafizov, alegou que a nova variante está se espalhando por toda a Rússia e, possivelmente, substituirá a mutação indiana, Delta, e provocará um aumento significativo no número de novos casos.

continua após publicidade .

A Rússia vive um momento delicado na pandemia de Covid-19, com o aumento expressivo no número de novos casos e óbitos provocados pela infecção. Nessa quarta-feira (20/10) o país registrou o recorde diário de 1.028 mortes e 34.073 novas infecções.



Apesar de ter sido um dos primeiros países a lançar uma vacina contra a Covid-19, em dezembro de 2020, a Rússia não conseguiu fazer com a população aderisse à campanha de imunização. Apenas 32% das pessoas foram vacinadas até essa quarta, segundo o levantamento do portal Our World in Data, da Universidade de Oxford.

Com informações; Reuters.