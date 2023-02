Rússia lançará missão para resgatar tripulação presa no espaço; veja

Da Redação

Vazamento detectado na cápsula Soyuz MS-22, da Rússia, em 14 de dezembro de 2022.

A Roscosmos, agência espacial russa, vai lançar a missão Soyuz MS-23 à Estação Espacial Internacional (ISS) na noite desta quinta-feira (23). O objetivo é trazer para casa três astronautas cujo veículo de retorno sofreu um grave vazamento de líquido refrigerador devido ao impacto de um pequeno meteoroide.

De acordo com um comunicado emitido pela NASA, a cápsula será lançada como nave de carga, levando alguns suprimentos para a ISS, a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, às 21h24 (pelo horário de Brasília).

A agência espacial norte-americana vai começar a transmitir o evento ao vivo cerca de 30 minutos antes da decolagem, no site da NASA TV, pelo app e no canal oficial no YouTube.

Se tudo sair conforme o planejado, a ancoragem no laboratório orbital deve ocorrer às 10h da manhã de sábado (25), também com transmissão em tempo real pelas plataformas da NASA.

