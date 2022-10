Rua enfeitada para Copa do Mundo cria polêmica em BH; confira

Da Redação

O mineiro relembrou que a tradição da família começou com o pai e, desde pequeno, ajudava nas preparações dos enfeites

A tradição da família de Júlio César Silva Freitas, de 26 anos, está dando o que falar nas redes sociais. Nascido e criado no bairro Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte, o engenheiro decorou a rua onde mora para comemorar a Copa do Mundo. Neste ano, no entanto, um novo adereço precisou ser adicionado: uma faixa com os dizeres "Não é política, é Copa".

"Depois de colocar os enfeites, pintar a rua e, principalmente, afixar a faixa, vieram algumas reclamações. Inicialmente disseram que eu estaria fazendo campanha para um determinado candidato, inclusive recebendo dinheiro em troca desse apoio. Até falaram de lavagem de dinheiro", contou o engenheiro.

Júlio afirmou que a faixa tem como objetivo distinguir os assuntos, uma vez que em 2022, pela primeira vez, a Copa do Mundo será realizada após as eleições. "A Copa sempre foi realizada antes das eleições. Neste ano, com esse nível de polarização, resolvi fazer uma mensagem, um alerta, para que os assuntos não se misturem", disse.





Tradição familiar

O mineiro relembrou que a tradição da família começou com o pai e, desde pequeno, ajudava nas preparações dos enfeites. Neste ano, o engenheiro conta que estão participando pela primeira vez de uma competição nacional de torcidas de rua, representando o estado de Minas Gerais.

Deixando as polêmicas e acusações de lado, moradores da região que caminham pelo local, na manhã desta quarta-feira (19), apoiaram e elogiaram a atitude do homem. "Tenho orgulho dessa tradição, dessa decoração. Não é hora de brigar", ponderou uma moradora.

Para o engenheiro aposentado Antônio Carlos, de 66 anos, trata-se de uma festa popular na qual os assuntos, política e futebol, realmente não devem ser misturados. "A bandeira do Brasil, as cores verde e amarelo, são do Brasil, não de candidatos", considerou.





Fonte: Informações do g1.

