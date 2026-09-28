RS e SC têm alerta para tempestades intensas; SP passa por onda de calor

A combinação de calor, umidade e áreas de baixa pressão mantém o tempo instável no Sul do País nesta segunda-feira, 28, com previsão de tempestades severas no Rio Grande do Sul e risco de temporais em Santa Catarina e no Paraná. Ao mesmo tempo, São Paulo enfrenta uma onda de calor, com possibilidade de temperaturas superiores a 40°C em algumas cidades.

No Rio Grande do Sul, a Climatempo prevê chuva volumosa, granizo e rajadas de vento de 90 km/h ou mais em praticamente todo o Estado. As tempestades podem ocorrer desde a madrugada e se estender pela tarde e pela noite.

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A maior preocupação está nas regiões da Campanha, do Centro e do Oeste, onde os acumulados podem superar 120 milímetros em 12 horas e se aproximar de 200 milímetros em 24 horas.

O Estado já foi atingido por temporais severos entre a madrugada e a manhã de domingo, 27. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas chegaram a 119 km/h em Santana do Livramento, 96 km/h em Rosário do Sul e 95 km/h em Dilermando de Aguiar e Palmeira das Missões.

Também foram registrados volumes elevados de chuva, como 120,7 milímetros em Santana do Livramento e 118,6 milímetros em Rosário do Sul.

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Em razão das variações climáticas que o País enfrenta, as buscas por "previsão do tempo" ganharam relevância no Google Trends na última semana.

O Inmet emitiu um aviso de tempestade para áreas da Região Sul, válido até as 23h59 desta segunda-feira. O alerta prevê chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de granizo. Entre os riscos estão cortes no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.

Em Santa Catarina, as fortes pancadas de chuva, acompanhadas de raios e possibilidade de rajadas intensas, devem começar pela manhã nas regiões Sul e Centro-Oeste. Florianópolis está entre as áreas sujeitas a temporais nesta segunda-feira.

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No Paraná, as instabilidades devem começar no início da tarde e avançar pelo centro-sul e pelo leste do Estado. Curitiba também está entre as cidades com possibilidade de registrar temporais.

A situação deve continuar instável na terça-feira, 29. O risco de tempestades severas permanece no Oeste, Centro e Norte do Rio Grande do Sul, enquanto Santa Catarina e Paraná também podem ter temporais. A passagem de uma frente fria pelo Sul deve contribuir para a mudança nas condições do tempo.

Onda de calor em SP

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Enquanto o Sul enfrenta risco de temporais, São Paulo está sob aviso de onda de calor de grande perigo emitido pelo Inmet. O alerta começou no sábado, 26, e permanece válido até as 18h de quarta-feira, 30.

Segundo o instituto, há risco à saúde devido à previsão de temperaturas pelo menos 5°C acima da média por um período superior a cinco dias. O calor deve ganhar força nesta segunda e na terça-feira, com possibilidade de temperaturas acima de 40°C em algumas regiões do Estado.

Entre as cidades paulistas com previsão de superar essa marca estão Jales, Votuporanga, Barretos, São José do Rio Preto e Catanduva.

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A partir de quarta-feira, o avanço de uma frente fria deve começar a diminuir as temperaturas em parte das áreas afetadas pelo calor. O sistema chega primeiro ao Sul do País e poderá avançar posteriormente para outras regiões.