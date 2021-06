R.R Soares é intubado devido à covid-19; filho nega

Continua após publicidade

Com Covid-19 e internado desde sexta-feira (4), o pastor evangélico R.R Soares, de 73 anos, foi intubado neste sábado (5), de acordo com a CNN Brasil. Soares está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio.

Conforme informações do jornal A Tribuna, a intubação foi necessária para aliviar a dificuldade respiratória do pastor de 73 anos.

Neste domingo (6), uma nota foi publicada em suas redes sociais, afirmando que “a melhora tem sido contínua”. “Estamos vencendo, depois de dias de tribulação”, diz o texto.

Um dos filhos do pastor, o deputado federal David Soares (DEM) enviou uma mensagem às 9h58 deste domingo (6) para um grupo de whatsapp com colegas deputados da Frente Parlamentar Evangélica.

– Meus irmãos, bom dia! Peço primeiramente desculpas pelo silêncio. Foram dias complicados. Agradeço as orações pelo nosso missionários. Em momento algum ele foi intubado. Está consciente e já dialoguei com ele hoje pelo vídeo. Está com voz firme, corado, e com exames excelentes – escreveu o deputado.



No início da pandemia, R.R. Soares falou sobre curas milagrosas para a doença, como uma “água consagrada”. Segundo o líder da Igreja Internacional da Graça, fiéis de sua igreja conseguiriam se curar da Covid-19 após beber o líquido.



Além de pastor, R.R. Soares é dono da RIT TV, uma emissora UHF, e da Nossa TV, além de apresentar o programa Show da Fé, exibido na Band e a Rede TV!.

Com informações CNN Brasil e jornal A Tribuna.