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Roubo da correntinhas em SP: grupo que revendia joias é preso

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 11:10:00 Editado em 14.05.2026, 11:18:22
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A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta quinta-feira, 14, nove suspeitos de integrarem uma organização criminosa especializada em roubos e receptação de correntes de ouro, com atuação na região central da capital paulista. Após as vendas, eles exibiam pacotes de dinheiro nas redes sociais.

A ação foi coordenada pela Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) da 1ª Seccional. Além dos nove presos, outras sete pessoas que já estavam recolhidas no sistema prisional por envolvimento em crimes semelhantes foram alvos de mandados.

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Durante as diligências, os policiais apreenderam correntes de ouro, aparelhos celulares e "outros objetos de interesse para o avanço das investigações", de acordo com a Polícia Civil.

A operação tenta localizar outros investigados. A Polícia Civil diz que vai aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo na região central da cidade.

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