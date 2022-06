Rottweiler pula de carro em movimento e ataca mulher; vídeo

Da Redação

O cão saltou de um veículo em movimento e foi em direção à mulher, que sofreu arranhões

Uma mulher tomou um grande susto ao ser atacada por um cachorro da raça rottweiler, na noite do último domingo (5), em Ribeirão Preto, São Paulo. Uma câmera de segurança registrou todo o ataque.

Nas imagens, é possível notar que o cão salta de um veículo em movimento e avança na mulher que passeava com o marido, o filho, de 3 anos, e o cachorro de estimação.

Assim que o rottweiler partiu para cima da vítima, identificada como Glaucia Nanci de Souza, o marido pega a criança no colo para protegê-la. Já Glaucia, que atua como recepcionista, pega o animalzinho da família no colo e tenta se esquivar dos ataques do cão enfurecido.

O responsável pelo rottweiler parou o carro e foi segurar o animal rapidamente. Glaucia sofreu arranhões nas costas e nos braços.



De acordo com Glaucia, o vidro do carro estava semi-aberto e o ataque do rottweiler foi muito rápido. Ela disse que só teve tempo de pegar seu cachorro no colo e virar de costas para protegê-lo.



O ataque do rottweiler foi para pegar o cãozinho, e por isso arranhou suas costas e braços em uma tentativa de alcançá-lo.

Com informações do ND Mais.