Rotina de pai solo de apenas 20 anos faz sucesso na internet

A rotina de um pai solo de 20 anos viralizou na internet. Douglas Santos é morador de Tianguá, no Ceará. Ele foi pai aos 14 anos e, desde os 17, cuida do filho Erick Dylan, de 6 anos, sozinho. A mãe da criança, ex-namorada de Douglas, morreu devido a uma dengue hemorrágica.

O rapaz, que faz 20 anos neste domingo (13), justamente no Dia dos Pais, publica vídeos mostrando a rotina cuidando sozinho do filho. A renda do jovem é integralmente do trabalho como influencer digital.

Ele começou a focar nas redes sociais após produzir um vídeo em dezembro de 2021, no qual contou a própria história, sobre a morte da ex-namorada e as dificuldades de criar um filho sozinho. O vídeo atingiu 15 milhões de visualizações em apenas oito dias. Atualmente, Douglas tira toda a renda mensal da produção de conteúdo para internet. O seu trabalho é acompanhado por mais de 300 mil seguidores nas redes sociais.

"Eu não sabia o tamanho da proporção que isso [redes sociais] dava, até porque nunca tive minha vida muito exposta como tenho hoje", declarou ao G1. Ele disse que a ideia também teve um reforço de uma amiga, que conversou com ele e o incentivou a continuar produzindo os vídeos.

“Quando a mãe do meu filho faleceu, eu quis largar tudo para cuidar do meu filho, mas eu sabia que tinha de trabalhar porque ele precisava comer, ter roupa. Então, eu pedia a Deus uma oportunidade de trabalhar e conseguir cuidar dele”, diz Douglas.

Com informações do G1

