Rota mata dois suspeitos após perseguição no centro de SP

Dois homens suspeitos de roubo a uma residência foram mortos e outro ficou ferido durante uma perseguição da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), na madrugada desta quinta-feira, 12, na Rua da Consolação, região central da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros e as vítimas faziam parte de uma quadrilha de assalto a condomínios.

Por volta das 4h30, equipes da Rota receberam a informação de que suspeitos de roubo a uma residência em Cotia, na Grande São Paulo, estavam fugindo em dois veículos.

Um dos carros foi abordado na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) com três suspeitos, que acabaram presos. Os policiais encontraram com eles um simulador de controle de acesso aos imóveis. Ainda de acordo com a polícia, os presos confessaram que a quadrilha era composta por mais três membros que estariam em outro carro. O veículo foi localizado e a polícia iniciou uma perseguição.

O motorista teria perdido o controle da direção e batido contra um poste na Rua da Consolação, nas proximidades da Rua Sergipe, perto das obras da Linha 6-Laranja.

O veículo era ocupado por três suspeitos. De acordo com a polícia, houve troca de tiros. Os três indivíduos apontados pela polícia como integrantes da quadrilha foram baleados. Dois foram encaminhados ao Hospital das Clínicas, mas faleceram; o terceiro foi levado para a Santa Casa. Não há detalhes sobre seu estado de saúde. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"São todos da mesma quadrilha e que foram abordados em momentos diferentes. O primeiro veículo foi interceptado nas imediações de Cotia por uma viatura. O outro seguiu em direção à Avenida Rebouças. Na Rua da Consolação, depois da batida do veículo em um poste, a polícia pediu que eles (os suspeitos) deixassem o carro, mas eles já saíram atirando", diz Ivalda Aleiro, nova diretora do DHPP.