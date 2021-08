Da Redação

Rosto de jovem fica deformado por alergia à tinta de cabelo

Em uma rede social, uma jovem de 19 anos publicou um vídeo mostrando o resultado da tintura que fez eu seu cabelo, porém, ela teve uma reação alérgica. No vídeo, Seraya Ellison, que é influenciadora digital, faz uma sugestão aos seguidores: “Sempre faça um teste de mecha antes de tingir os fios”. A publicação teve 31 milhões de visualizações.

Nas imagens, Seraya está com o namorado e ambos aguardam o resultado da aplicação do produto para colorir as mechas. Após a tintura fazer efeito, o rosto da jovem ficou inchado. Ela precisou ir para um hospital.

Seraya teve dermatite de contato, causada por uma reação alérgica à parafenilenodiamina (PPD), uma substância comum em tons escuros de tinturas de cabelo. Como resultado, o quadro pode incluir sintomas como inchaço e erupções cutâneas vermelhas, escamosas ou com coceira. No caso da jovem, ela também veio acompanhada de dores no couro cabeludo, queimaduras químicas e dormência no rosto.



Depois do problema que teve, Seraya fez uma nova publicação para contar o que houve.

“Queria fazer esse vídeo quando eu já estivesse completamente curada. Meu corpo levou 5 dias para voltar ao normal e os inchaços diminuíssem”. Ela continua: “Na mesma hora que eu cheguei ao hospital, me deram medicamentos para reduzir a sensação de queimação no meu couro cabeludo, mas não me deram nada para o inchaço, então, fui encaminhada para a emergência, onde me receitaram esteroides. Foi assustador”, compartilhou, no depoimento.

Ela alegou que manteve o tratamento duas vezes por dia por cinco dias. O inchaço acabou por volta do segundo dia, mas a irritação nos olhos permaneceu, com manchas avermelhadas. “Eu segui usando o medicamento para acabar com as irritações no couro cabeludo, mas ele causou a queda de parte do meu cabelo”, revelou.